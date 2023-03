Roma-Feyenoord, il Governo dimette l''incapace' Ceferin: "Blocco totale della trasferta"

Roma-Feyenoord, scende in campo anche il Governo italiano che sfida il numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin. Il presidente UEFA viene invitato alle dimissioni e non solo

Roma-Feyenoord, la questione legata alla trasferta degli olandesi nella Capitale viene toccata anche dal Governo italiano. Dopo l’appello del sindaco Gualtieri arrivano anche le parole del Senatore Maurizio Gasparri. Il politico attacca senza mezzi termini il numero 1 della Uefa, invitandolo a dare le dimissioni. Spunta anche l’annuncio sulla trasferta degli olandesi: “Blocco immediato e totale.”

L’urna europea ha abbinato la Roma di José Mourinho al Feyenoord di Arne Slot nei quarti di finale di Europa League. Il remake della finale di Tirana della Conference League è servito, ma l’attenzione è già alta nei confronti dei rischi per l’ordine pubblico. Sono ancora fresche le immagini di Napoli, dove i tifosi dell’Eintracht Francoforte si sono resi protagonisti di scontri e devastazioni nel centro storico dopo il parziale divieto della trasferta deciso dal Tar della Campania. Un forte allarme sta risuonando intorno alla trasferta dei tifosi del Feyenoord a Roma, gli olandesi si resero protagonisti di autentiche devastazioni nella Capitale durante la trasferta del 2015.

Roma-Feyenoord, il Senatore Gasparri alza la voce contro Ceferin: “Blocco totale della trasferta”

Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Gasparri, Senatore italiano e tifoso della Roma. L’Onorevole attacca senza mezzi termini il numero 1 della Uefa: “Ceferin si deve dimettere subito dopo le affermazioni assurde contro l’Italia in difesa di tifoserie devastatrici. Costui è indegno del ruolo ricoperto.”

Sulla trasferta degli olandesi a Roma l’esponente di Forza Italia ha le idee chiare: “Blocco immediato e totale per i tifosi olandesi in vista della partita di aprile di coppa con la Roma. Le minacce di gruppi di ultras impongono misure drastiche e immediate.” Il riferimento ai fatti del 2015, quando i tifosi olandesi devastarono la Barcaccia in Piazza di Spagna: “Già anni fa gli olandesi fecero danni enormi nella Capitale. Ora nessuna esitazione. Vigilanza e porte chiuse. Napoli insegna. Quella feccia non doveva mettere piede nella città partenopea. Altri criminali non devano arrivare a Roma.“