Voti Lazio-Roma 1-0: horror Ibanez, Rui Patricio non basta

Voti Lazio-Roma, horror Ibanez, Rui Patricio non basta alla squadra di Mourinho. Il derby lo decide Zaccagni.

Perde la Roma. Come all’andata. Il derby lo decide Zaccagni, con la rete nel secondo tempo che manda la Lazio, in attesa dell’Inter, al secondo posto in classifica. I giallorossi rimangono quindi, ad un punto dal Milan che è al quarto posto e che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Un derby strano, caldo, e deciso soprattutto dall’espulsione di Ibanez arrivata dopo 33 minuti di gioco.

La Roma aveva anche trovato il gol del pari, con l’autorete di Casale, ma il fuorigioco di Smalling ha strozzato l’urlo in gola. La Roma ha retto con l’uomo in meno concedendo quello che è giusto in una partita come questa. Ma alla fine, purtroppo, i giallorossi nonostante in campo ci hanno messo tutto, non hanno potuto fare altro che incassare di nuovo una sconfitta amara.

Voti Lazio-Roma, Ibanez è il peggiore

Il peggiore, senza dubbio, è Ibanez, che in mezz’ora si è preso due cartellini gialli stravolgendo la partita e costringendo Mourinho a togliere Dybala dal campo, alla fine del primo tempo, per inserire Llorente. Belotti lì davanti è rimasto solo, ha lottato, ma di palloni ne ha visti pochi. La Roma ha cercato ovviamente a difendersi, e poche volte è riuscita a ripartire. L’uomo in meno si è fatto sentire ed è stato decisivo nell’economia della gara.

Anche Dybala, nel primo tempo, e fin quando è rimasto in campo, s’è visto poco. Nemmeno la Joya merita la sufficienza. Una partita però come detto stravolta, cambiata, dall’ennesimo errore nel derby di Ibanez. Che già all’andata era costato carissimo. Con la Samp non ci sarà nemmeno Mancini, oltre al difensore brasiliano: anche lui ammonito, era in diffida.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 7; Mancini 6, Smalling 6,5, Ibañez 3; Zalewski 5, Cristante 5,5, Wijnaldum 5,5 (67′ Matic 6), Spinazzola 5,5; Dybala 5 (1′ st Llorente 6; 78′ El Shaarawy sv), Pellegrini 5,5 (84′ Solbakken sv); Belotti 6 (67′ Abraham 5).

Marcatori: 65′ Zaccagni.

Note: Espulso Ibanez per doppia ammonizione al 33′. Ammoniti: Luis Alberto, Romagnoli, Cristante, Mancini, Cancellieri, Basic.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Juventus 38, Udinese 38, Fiorentina 37, Bologna 37, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.