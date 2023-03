Calciomercato Roma, altro che Abraham: colpaccio da 115 milioni

Abraham, scivolato indietro nelle gerarchie di Mourinho, piace in Premier League. Una big, però, ha cambiato obiettivo e punta un top.

La Roma riflette, in vista della prossima stagione. A gennaio il club si è limitato a dire addio a Mathias Vina e Nicolò Zaniolo prendendo, al loro posto, Diego Llorente (prestito secco dal Leeds) e Ola Solbakken (a parametro zero). In estate, invece, la rosa giallorossa verrà sottoposta ad una vera e propria rivoluzione.

José Mourinho, come noto, per restare sulla panchina giallorossa chiederà ai Friedkin di investire in maniera concreta sul mercato, portando nella capitale elementi di qualità capace di rendere più competitiva la squadra. Un processo di crescita che, a causa dei paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agrement, passerà inevitabilmente anche attraverso una serie di cessioni necessarie per incamerare risorse fresche da reinvestire nei colpi in entrata.

In bilico, ad esempio, c’è Tammy Abraham autore di una stagione in chiaroscuro. Per lui, fin qui, appena 7 reti e 6 assist in 38 presenze complessive. Un bottino deludente, che gli ha fatto perdere lo status di incedibile. Il direttore generale Tiago Pinto lo stima tuttavia non chiuderà ad una sua partenza, nel caso in cui dovesse arrivare una proposta interessante dal punto di vista economico. Di recente, ad esempio, si è parlato del Newcastle che ha iniziato a seguirlo ritenendolo una buona alternativa alla prima scelta Dusan Vlahovic.

Roma, lo United molla Abraham: all-in su Kane

Sulle tracce dell’attaccante c’è anche il Manchester United, alla ricerca di un bomber di razza da regalare ad Erik ten Hag in estate. Abraham, in particolare, rappresenta un profilo gradito al tecnico olandese il quale, comunque, preferirebbe avere a disposizione Harry Kane.

I Red Devils contano di accontentarlo e di recente hanno provveduto ad intensificare i contatti con l’entourage dell’inglese, legato al Tottenham fino al 2024. Gli Spurs vorrebbero tenerlo ma intanto hanno fissato il prezzo: per portarlo via da Londra serviranno, come riportato oggi dal ‘Times’, 100 milioni di sterline. Una cifra alla portata delle casse dello United che, al termine della stagione, lascerà partire Harry Maguire e Victor Lindelof così da incamerare risorse fresche da destinare al colpo. In corsa, infine, risulta esserci pure il Chelsea che potrebbe riacquistarlo a titolo definitivo versando i 70 milioni pattuiti con la Roma. I Blues al momento, però, sono orientati su altri profili. Per far tornare a brillare la propria stella, Abraham avrà bisogno di nuovi gol. La strada verso il rilancio, però, è in salita. Mourinho ormai, come testimoniato dalle 4 panchine nelle ultime 5 gare, lo considera una riserva.