Calciomercato Roma, colpaccio ‘gratis’ in attacco: Pinto pesca in Premier

Calciomercato Roma, Tiago Pinto torna a guardare in Premier League per rinforzare l’attacco giallorosso. Si accende la pista per il colpaccio a parametro zero

La Roma è reduce dalla dolorosa sconfitta nel derby contro la Lazio. La squadra giallorossa è stata superata di misura dai rivali guidati da Maurizio Sarri. Attualmente la squadra di José Mourinho occupa il quinto posto in classifica, a meno uno dal Milan. Dopo la sosta ci sarà un mese di fuoco ad attendere i giallorossi sia in Italia che in Europa. Mentre Tiago Pinto è già al lavoro in vista della sessione di calciomercato estivo.

La Roma è attesa da un aprile a ritmi elevatissimi. Saranno ben sette le partite da affrontare per i giallorossi, in Serie A ed in Europa League. A partire dalla ripresa dopo la sosta Nazionali, il 4 aprile contro la Sampdoria, per finire alla sfida interna con il Milan di Pioli. In mezzo il doppio confronto con gli olandesi del Feyenoord, per i quarti di finale di Europa League. La squadra giallorossa, colpita da diverse squalifiche dopo il derby perso, dovrà rialzare la testa per tentare di concludere al meglio la stagione. Parallelamente Tiago Pinto sta già ragionando in previsione della sessione estiva di calciomercato. Il general manager sembra intenzionato a pescare nuovamente in Premier League per soddisfare le richieste del connazionale in panchina.

Calciomercato Roma, suggestione Firmino a parametro zero per Tiago Pinto

Il dirigente portoghese ha pescato diversi rinforzi dal campionato inglese. Rui Patricio e Tammy Abraham, oltre a Nemanja Matic a centrocampo e Llorente, l’ultimo arrivato dalla Premier League. Ora la pista che può accendersi in casa giallorossa punta a guardare al futuro di Roberto Firmino, attaccante brasiliano in forza al Liverpool.

Il calciatore classe ’91 ha il contratto in scadenza con i Reds e Tiago Pinto sembra pronto all’assalto a parametro zero. I vincoli finanziari imposti dalla UEFA orientano le scelte del general manager giallorosso anche nei prossimi mesi. Il brasiliano sarebbe finito dunque sul taccuino del dirigente ex Benfica, pronto a regalare un nuovo colpaccio a parametro zero a José Mourinho. A rilanciare la pista è stato il giornalista Francesco Balzani, che cita anche il profilo di Wilfried Zaha, attaccante in scadenza con il Crystal Palace.