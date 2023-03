Dybala torna alla Juventus: la soffiata infiamma i social

La Roma riflette sul mercato e sulle prossime operazioni. Intanto il futuro di Dybala è un rebus: il tam-tam spaventa il club.

La stagione, nonostante alcune sconfitte dolorose come ad esempio quella patita nel derby, fin qui è stata positiva per la Roma che, adesso, sogna sia di conquistare l’Europa League e un piazzamento in zona Champions. Il direttore generale Tiago Pinto, criticato oggi da Walter Sabatini, intanto ha iniziato a riflettere sulle prossime operazioni di mercato e al modo per spegnere le indiscrezioni relative ad una possibile partenza di Paulo Dybala.

Il manager, per potenziare la rosa, ha intenzione di muoversi seguendo una duplice via. La prima prevede l’ingaggio, a costi sostenibili e rispettosi del settlement agreement, di elementi di qualità capaci di rendere la squadra più competitiva ad alti livelli. Diversi i nomi presenti all’interno del suo taccuino, tra cui quello di Marco Asensio. Lo spagnolo è legato al Real Madrid fino a giugno e fin qui le varie interlocuzioni andate in scena tra la dirigenza ed il suo agente Jorge Mendes non si sono rivelate sufficienti per trovare un nuovo accordo.

L’attaccante, scivolato indietro nelle gerarchie di Carlo Ancelotti, ha chiesto un ingaggio da top player ovvero 6 milioni netti. Il club, dal canto suo, si è detto disposto ad arrivare ad un massimo di 4.8. I contatti proseguiranno, con il classe 1996 che ha cominciato a guardarsi intorno. Pinto, poi, seguire pure Adama Traoré la cui esperienza al Wolverhampton si concluderà al termine della stagione. I gialloneri hanno tentato più volte di convincerlo a restare ma, di fronte ai continui “no” dello spagnolo, si sono ormai rassegnati all’idea di perderlo a zero. Nomi molto graditi a Pinto che, al tempo stesso, sta lavorando al fine di blindare i gioielli della rosa. In primis, proprio Dybala.

Roma, la Juventus sogna il ritorno di Dybala

L’argentino, autore di 13 reti e 8 assist in 29 apparizioni complessive, di recente ha spiegato di trovarsi molto bene nella città Eterna e di aver gradito il calore della tifoseria giallorossa. La sua permanenza, però, è a rischio a causa della clausola rescissoria presente all’interno del suo contratto.

Per portarlo via dalla capitale basteranno 20 milioni, 12 nel caso in cui a formulare la proposta dovesse essere un club straniero. Pinto, come detto, ha intenzione di rimuoverla mettendo sul piatto un prolungamento fino al 2026 ed un ingaggio da 6 milioni netti all’anno. La decisione finale starà al trequartista finito, a sorpresa, di nuovo nel mirino della Juventus. Voci nate su Telegram e, al momento, non confermate dagli addetti ai lavori. Tanto basta, però, per scuotere l’ambiente e far preoccupare la piazza giallorossa. “Da prendere con le pinze, meglio con le pinzone. La Juventus sonda una pista, e sogna un ritorno. C’è una clausola rescissoria nel mezzo. Il giocatore è in Serie A, ma non è italiano. Per ora mi fermo qua, una sola fonte e non si hanno altri riscontri”. Insider o bufala? Si vedrà. Intanto l’indiscrezione ha generato numerosi commenti sui social, spiazzando i tifosi.

Molti bianconeri, ad esempio, si sono detti contrari all’idea mentre quelli delle altre squadre hanno utilizzato l’ironia per commentala, spiegando che si tratterebbe di un ottimo acquisto per la Serie B. Ovvio il riferimento all’inchiesta “Prisma” che grava sul futuro della Juventus. La Roma, per tenersi stretto la Joya, dovrà in ogni caso agire subito.