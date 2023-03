Calciomercato Roma, scommessa fallita: addio a fine stagione

Calciomercato Roma, la bocciatura è senza appello e costringe Tiago Pinto a tornare sui propri passi in vista della sessione estiva. L’addio a fine stagione sembra inevitabile

La sosta delle Nazionali arriva dopo la dolorosa sconfitta di misura nel derby per la Roma di José Mourinho. Il tecnico portoghese sta preparando il mese di aprile, quando i giallorossi scenderanno in campo in sette occasioni, con mezza squadra lontana da Trigoria. Sono ben quattordici i calciatori chiamati a rappresentare le proprie Nazionali, mentre la Serie A riprenderà ad inizio aprile. In vista della sessione estiva si anticipano le manovre di Tiago Pinto, costretto a tornare sui propri passi dopo la bocciatura.

Il general manager portoghese dovrà sciogliere diversi nodi prima della sessione estiva di calciomercato. Non solo la questione rinnovi, con diversi calciatori ancora in scadenza di contratto, tiene banco in queste settimane per il dirigente ex Benfica. Tiago Pinto è chiamato a migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho in vista dei mesi estivi, con un occhio di riguardo sempre ai paletti finanziari imposti dalla UEFA. Tra i tanti nodi da sciogliere per il general manager c’è anche la questione portiere, con Rui Patricio che nelle ultime uscite ha dato segnali incoraggianti in vista della fine di stagione. L’ex Wolverhmapton potrebbe essere confermato anche nella prossima stagione, ma la stessa cosa non si può prevedere per quanto riguarda la riserva dell’estremo difensore portoghese.

Calciomercato Roma, l’operazione Svilar è fallita: tutto da rifare per Pinto

La scorsa estate Tiago Pinto ha prelevato a parametro zero il portiere Mile Svilar dal Benfica. Il classe ’99 fin qui ha deluso le aspettative e difficilmente la società giallorossa continuerà ad affidarsi a lui per raccogliere l’eredità di Rui Patricio. L’ex Benfica è sceso in campo soltanto in una partita, conto il Ludogorets in Europa League.

Il ventitreenne è ritenuto ancora troppo acerbo da mister Mourinho ed il suo futuro potrebbe essere lontano da Trigoria in vista della sessione di calciomercato estivo. In attesa di capire la scelta di Tiago Pinto intorno al futuro di Rui Patricio, per il general manager c’è da risolvere anche la questione del secondo portiere.