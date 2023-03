Calciomercato Roma, una tripletta per gli scout: Abraham resta a guardare

Continua ad essere un rebus il futuro di Abraham. Le pretendenti hanno iniziato a sondare piste alternative, la Roma spiazzata.

La sessione estiva del mercato è ancora lontana. La Roma, in ogni caso, ha cominciato a pianificare le prossime mosse: José Mourinho è inquieto e per tranquillizzarlo sarà necessario portare a termine colpi di qualità. Un restyling completo che verrà finanziato anche tramite varie cessioni, compresa quella possibile di Tammy Abraham.

L’inglese, in questa stagione, ha deluso le aspettative andando incontro a numerose prestazioni non all’altezza. Il tecnico portoghese, finché ha potuto, lo ha difeso sottolineando il suo spirito di sacrificio e la disponibilità nei confronti dei compagni. Poi, però, ha dovuto prendere atto della sua personale crisi e fare scelte alternative. In 4 delle ultime 5 partite di campionato l’inglese è quindi partito dalla panchina, senza tra l’altro riuscire a lasciare il segno. L’unica partita disputata da titolare è stata quella del 12 marzo, persa per mano del Sassuolo.

Il suo futuro, stando così le cose, è un rebus di difficile risoluzione. Il club, dal canto suo, si aspettava ben altro rendimento. Al termine del suo primo anno nella città Eterna l’ex Chelsea aveva totalizzato 27 reti e 5 assist in 53 partite complessive. In questa stagione, invece, è fermo a quota 7 gol e 6 passaggi vincenti. Troppo poco per un elemento che, nei piani originali, avrebbe dovuto rappresentare il totem offensivo da cui ripartire. Una sua partenza non è scontata ma non è ancora chiaro chi si farà avanti per prenderlo.

Roma, rebus Abraham: la Premier ha altri obiettivi

Il Manchester United, ad esempio, lo stima tuttavia lo considera un ripiego rispetto alla prima scelta Harry Kane. Anche il Chelsea, che avrebbe la facoltà di riprenderlo mettendo sul piatto 70 milioni, non è del tutto convinto ed in queste settimane ha cominciato a sondare piste alternative.

In corsa ci sono pure l’Aston Villa ed il West Ham che, di recente, hanno iniziato a seguire Rasmus Højlund autore di una tripletta ieri sera con la maglia della Danimarca. Resta in corsa il Newcastle che, in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, avrà a disposizione un budget consistente per rinforzare la rosa. L’interesse dei bianconeri, in ogni caso, fin qui non si è concretizzato in alcun contatto diretto. Giusto qualche sondaggio, nulla di più. La Roma riflette, con la speranza di rivedere Abraham presto al top e di ricevere una buona proposta.