Calciomercato Roma, sconto e doppio sacrificio: Juventus ko

Il general manager della Roma vorrebbe ottenere in estate l’obiettivo di calciomercato per cercare di rinforzare la rosa di Mourinho

Arrivare il più preparati possibile a luglio è un grande vantaggio per tutte le squadre che hanno intenzione di fare calciomercato. Tra queste c’è ovviamente anche la Roma, che deve fare ancora più attenzione. Tiago Pinto, infatti, dovrà riuscire a ripetere la finestra effettuata lo scorso anno, in cui sono stati presi ben quattro giocatori su sette a parametro zero. Degli altri tre, due in prestito e solo uno aa titolo definitivo.

Per questo il general manager si sta muovendo con largo anticipo e sta cominciando a valutare tutte le alternative per offrire a José Mourinho i migliori giocatori disponibili sul mercato. Lo Special One, infatti, vuole migliorare il livello qualitativo della squadra, ma per farlo c’è bisogno di stare attenti al bilancio. I giallorossi non navigano in acque tranquille, con gli occhi degli ispettori della Uefa sempre puntati addosso. Così, cercare il giusto compromesso tra qualità e prezzo è fondamentale per i giallorossi.

In Serie A piacciono diversi profili, soprattutto per il centrocampo. Uno è Davide Frattesi, su cui però ha messo gli occhi anche la Juventus. Con i bianconeri ci sarà un testa a testa serrato per vedere chi tra le due squadre riuscirà ad assicurarsi le prestazioni del talentino del Sassuolo. Sulle sue tracce, però, ultimamente si è inserito un club di Premier League, che ha deciso di studiarlo da vicino.

Calciomercato Roma, no a 20 milioni per Hjulmand

Un altro centrocampista che piace molto a Pinto è Morten Hjulmand, mediano del Lecce che in questa stagione ha dimostrato di avere grandi qualità. Il danese si è fatto notare in questa prima stagione in Serie A, soprattutto vista la giovane età, tanto che la Juventus ha già chiesto informazioni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma potrebbe tentare un salto al gioiellino leccese, ma Pinto non è disposto a pagare quanto chiede Corvino. I salentini, infatti, valutano il giocatore tra i 20 e i 25 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva dal club della Capitale, che non è disposta a pagare la cifra richiesta. Per cercare di abbassare le pretese, Pinto potrebbe inserire anche due giovani talenti nell’offerta, ma non è comunque disposto ad arrivare a queste cifre.