Calciomercato Roma, doppia firma in Spagna: Pinto chiude con lo sconto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è pronto a chiudere il doppio affare in Spagna. Le firme arrivano con lo sconto: ecco tutti i dettagli sulle manovre del general manager

A Trigoria è iniziata la settimana che vedrà la Roma tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. José Mourinho attende il rientro dei tanti calciatori convocati dalla proprie selezion, nel mirino del tecnico portoghese c’è la Sampdoria di Dejan Stankovic. Domenica pomeriggio i giallorossi torneranno a giocare allo stadio Olimpico, nel frattempo si accendono i riflettori sulle manovre estive di Tiago Pinto.

Domenica pomeriggio la Roma tornerà in campo tra le mura amiche dello stadio Olimpico. Il mese di aprile vedrà la squadra giallorossa scendere in campo in ben sette occasioni, si partirà domenica contro la Sampdoria per chiudere il 29 contro il Milan, sempre allo stadio Olimpico. Nel mezzo anche lo scontro diretto in casa dell’Atalanta ed il doppio confronto per i quarti di Europa League con il Feyenoord di Arne Slot. Un mese decisivo sul peso del bilancio della seconda stagione a guida José Mourinho, l’occasione dell’ultima pausa stagionale è anche utile ad accendere i riflettori sulle prossime manovre di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, soldi freschi dalla Spagna: Pinto cede con lo sconto

Il general manager della Roma è a caccia del tesoretto estivo, con un occhio ai paletti finanziari imposti dalla UEFA ed uno alla campagna acquisti del futuro. Tra i titolari i maggiori indiziati a lasciare Trigoria la prossima estate sembrano essere Abraham ed Ibanez, senza dimenticare la possibilità di cedere qualche giovane esploso sotto gli ordini di Mou. Ed occhio al doppio affare in uscita in Spagna per Pinto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il general manager portoghese potrebbe chiudere una doppia operazione in uscita nel campionato spagnolo. Doppia firma che arriverebbe con lo sconto rispetto a quanto pattuito la scorsa estate, parliamo dei prestiti di Carles Perez e Justin Kluivert. Il primo sta giocando nel Celta Vigo e potrebbe lasciare definitivamente la Roma con uno sconto sui 10 milioni pattuiti nei mesi scorsi. L’olandese sta lottando con il Valencia per evitare la retrocessione, se dovesse riuscirci il club spagnolo potrebbe acquistarlo definitivamente, a patto che Pinto accetti lo sconto sui 15 milioni di euro inizialmente previsti.