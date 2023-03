Calciomercato Roma, a 20 milioni si chiude: Pinto a rischio sorpasso

La Roma ha messo nel mirino un bomber della Serie A. La concorrenza, però, rischia di stravolgere i piani del direttore generale Pinto.

La Roma riflette in vista della stagione 2023/24. La posizione di José Mourinho è in bilico e soltanto al termine dell’atteso confronto con i Friedkin si avranno aggiornamenti in merito al futuro del mister portoghese. Il club, intanto, ha iniziato a valutare una serie di possibili elementi da portare nella capitale così da tranquillizzarlo.

Il mister originario di Setubal, per restare ancora nella città Eterna, chiederà agli imprenditori statunitensi rinforzi di qualità capaci di rendere la rosa a sua disposizione maggiormente competitiva ad alti livelli. L’allenatore, in particolare, ha messo gli occhi su Roberto Firmino la cui avventura al Liverpool si concluderà a giugno. Il brasiliano, dopo l’arrivo di Darwin Nunez, è scivolato indietro nelle gerarchie di Jurgen Klopp. Da qui la decisione di non rinnovare con i ‘Reds’ e mettersi alla prova in altri contesti. Per lui si è fatto avanti il Marsiglia ma la corsa è ancora aperta. Nel mirino di Mou ci sono anche Wilfried Zaha e Juan Cuadrado.

L’attaccante del Crystal Palace, autore di 6 reti e 3 assist in 24 apparizioni complessive, è ancora scosso dall’esonero di Patrick Vieira e non ha alcuna intenzione di firmare un nuovo accordo con i londinesi. Il colombiano, dal canto suo, verrà lasciato libero dalla Juventus di trovarsi una sistemazione alternativa. Piste importanti, su cui il direttore generale Tiago Pinto sta lavorando. L’obbligo di rispettare i paletti del settlement agreement, però, hanno spinto il manager a valutare anche una serie di alternative meno impegnative dal punto di vista finanziario.

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per Nzola

Il dirigente, da ormai diversi giorni, ha quindi iniziato a valutare la possibilità di ingaggiare M’Bala Nzola impegnato in una complicata trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza ne 2024. La punta, a gennaio, era stata vicina ad un trasferimento al Torino ma poi le richieste dello Spezia avevano fatto saltare definitivamente l’operazione.

I bianconeri vorrebbero tenerlo ancora ma, in assenza di un’intesa, lo venderanno così da monetizzare al meglio la sua partenza. Il problema, per la Roma, è che la concorrenza in queste ore è aumentata. Nzola, stando a quanto riportato oggi da ‘Il Secolo XIX’, è nei radar pure del West Ham disposto a mettere sul piatto i 20 milioni richiesti dai liguri. La Roma, dal canto suo, è fiduciosa e in fase di contrattazione non è da escludere che metta sul piatto l’intero cartellino di Eldor Shomurodov.