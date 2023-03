Dybala in bianconero con Leao: fattore Champions e clausola decisiva

Calciomercato, in attesa della ripresa della Serie A c’è uno scenario che fra tremare Roma e Milan. Fattore Champions con Dybala e Leao nel mirino dei bianconeri

Il prossimo fine settimana la Serie A ripartirà dalla ventottesima giornata in calendario. Il mese di aprile sarà decisivo per la Roma di José Mourinho, attesa da sette gare nel giro di ventisette giorni. I giallorossi scenderanno in campo anche in Europa League, con i quarti di finale contro il Feyenoord, mentre a fine mese ci sarà la sfida interna al Milan di Stefano Pioli. Giallorossi e rossoneri rischiano di essere privati delle loro punte di diamante in vista della sessione di calciomercato estivo.

La Roma di José Mourinho si gioca buona parte del bilancio stagionale nelle prossime settimane. Il mese di aprile si aprirà con la sfida interna alla Sampdoria di Stankovic e si chiuderà con lo scontro diretto contro il Milan di Stefano Pioli. In mezzo anche la sfida all’Atalanta, attualmente sesta a due punti dai giallorossi, ed i due quarti di finale Europa League contro il Feyenoord. In campionato la squadra di Mourinho vuole sorpassare quella rossonera e ritrovare il quarto posto, ma entrambi i club rischiano di essere scippati in vista della prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato, Milan e Roma tremano: Dybala e Leao nel mirino del Newcastle

Paulo Dybala e Rafael Leao potrebbero ritrovarsi a giocare insieme in bianconero. Il cromatismo non porta a guardare alla Juventus in Serie A ma ad una squadra in vetrina in Premier League. Parliamo del Newcastle, allenato da Eddie Howe ed in piena lotta per il piazzamento alla prossima Champions League.

I Magpies inseguono in classifica il Tottenham, con l’esonero ufficiale di Antonio Conte nelle scorse ore, ma hanno due gare da recuperare rispetto agli Spurs. In caso di obiettivo Champions League, la proprietà dell’Arabia Saudita potrebbe puntare sul tandem da sogno e saccheggiare la Serie A. Secondo quanto riporta Calciomercatoweb.it nel mirino dei bianconeri inglesi ci sarebbero proprio Leao e Dybala. Per quanto riguarda l’argentino potrebbe essere decisiva la clausola d’uscita.