Calciomercato Roma, bastano 10 milioni: il bomber arriva così

La Roma valuta diversi giocatori per rafforzare il centrocampo e l’attacco. Un obiettivo, però, si allontana: è vicino ad un top team.

La Roma riflette, in vista della sessione estiva del mercato. Gli acquisti effettuati a gennaio, ovvero Diego Llorente e Ola Solbakken, non sono infatti riusciti ad ambientarsi e a fornire un contributo concreto alla causa. In estate sarà quindi fondamentale riuscire a prendere elementi di qualità per tranquillizzare José Mourinho e convincerlo a restare.

L’obiettivo del direttore generale Tiago è quello di potenziare tutti i reparti rispettando, al tempo stesso, i paletti economici imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement. Oltre ai top player invocati dal tecnico lusitano, il manager ha iniziato a valutare anche una serie di altri profili meno impegnativi dal punto di vista economico ma comunque di talento. Uno di questi, ad esempio, risponde al nome di Morten Hjulmand.

Il danese non ha patito il salto di categoria, diventando uno dei pezzi pregiati del Lecce che, a gennaio, ha rispedito al mittente la proposta da 11 milioni messa sul piatto dal Southampton. Occhio inoltre a Tommaso Baldanzi, valutato dall’Empoli almeno 15 milioni. La concorrenza non manca tuttavia Pinto proverà comunque a fare un tentativo concreto utilizzando tutte le leve a disposizione compresa la presenza in rosa dell’idolo del classe 2003, ovvero Paulo Dybala. Nel suo personale taccuino Pinto ha poi cerchiato in rosso il nome di Alvaro Morata.

Roma, aumenta la concorrenza per Morata

Lo spagnolo è legato all’Atletico Madrid fino al 2024 ma le parti, fin qui, non hanno mai discusso la possibilità di trovare un nuovo accordo. Il divorzio, salvo sorprese, andrà in scena in estate con lo spagnolo che ha cominciato a guardarsi intorno.

Di recente il suo nome è stato accostato alla Juventus e al Milan. Ad essere in pole position, però, è il Barcellona che già lo aveva cercato a gennaio 2022. I blaugrana, stando a quanto riportato oggi dal portale ‘Elgoldigital.com’, sarebbero ad un passo dal chiudere il colpo sulla base di 10 milioni. L’operazione vede coinvolto, in qualità di intermediario, Jorge Mendes che nei prossimi mesi porterà in Catalogna pure Joao Felix (al momento in prestito al Chelsea). Un doppio colpo che consentirebbe ai Colchoneros di liberarsi di due calciatori non più graditi, tagliare i loro pesanti stipendi ed incassare circa 50 milioni. La Roma, stando così le cose, dovrà cambiare obiettivo.