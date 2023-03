Dalla Roma alla Juventus, avviso ufficiale: futuro già deciso

Calciomercato, dalla Roma alla Juventus arriva l’annuncio ufficiale sul futuro. Avviso ai naviganti, la scelta sembra essere già presa in vista dei mesi estivi

La Serie A ripartirà dalla ventottesima giornata in calendario il prossimo fine settimana. Il campionato si è fermato per l’ultima pausa Nazionali della stagione, José Mourinho attende a Trigoria il rientro dei tanti calciatori convocati dalle rispettive selezioni in giro per il mondo. la squadra giallorossa tornerà in campo domenica pomeriggio, contro la Sampdoria di Stankovic. La Juventus invece scednerà in campo sabato sera, in casa contro il Verona. Entrambe le squadre hanno puntato gli occhi su un giovane gioiello della Liga.

Le ultime due sconfitte della Roma hanno accorciato la classifica nella lotta al piazzamento europeo in Serie A. La squadra giallorossa è attualmente al quinto posto, ad un punto dal Milan. Ma i ragazzi guidati da José Mourinho devono anche guardarsi le spalle in classifica, L’Atalanta dista due punti mentre la Juventus di Allegri ha ridotto lo svantaggio a meno sei punti. La squadra bianconera, in attesa del responso sul ricorso contro la maxi penalizzazione da 15 punti, ha intenzione di continuare a scalare posizioni in classifica. Anche in ottica calciomercato Roma e Juventus sembrano pronte a tornare a duellare in vista della sessione estiva: entrami i club sono stati segnalati su un giovane terzino spagnolo.

Calciomercato, Roma e Juventus prendono nota: Fresneda allo scoperto sul futuro

Sia la Roma che la Juve sono state accostate al futuro di Ivan Fresneda. Terzino spagnolo classe ’94, in forza al Real Valladolid. In questa stagione si è messo in vetrina in Liga con la maglia biancoviola ed è un elemento di punta della nazionale spagnola Under 19.

Proprio dal ritiro in Nazionale ha parlato il terzino del proprio futuro, seminando indizi in vista della sessione estiva. Intervistato dai microfoni di As, il laterale ha confidato di studiare inglese e tedesco: “Ho sempre valutato gli studi per il futuro, oltre al calcio. Sono una persona a cui piace imparare le lingue.” Sull’interesse della Premier e della Bundesliga: “Guardo quasi tutto il calcio che posso, è una cosa che mi fa piace da quando ero piccolo, ma ti dico già che quello che guardo di più è il calcio spagnolo. Dopotutto, è quello a cui devo dare più importanza.”