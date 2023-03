Roma-Feyenoord è già iniziata: ricorso in tribunale prima del match

Il mese di aprile vedrà la Roma affrontare nei quarti di finale di Europa League gli olandesi del Feyenoord. Una delegazione del club olandese è in missione nella Capitale

L’urna europea ha abbinato la Roma di Mourinho al Feyenoord di Slot. Le due squadre si affronteranno nei quarti di finale di Europa League, nel remake della finale della Conference League dello scorso anno. Giallorossi ed olandesi si affronteranno per conquistare le semifinali della competizione europea e resta alto l’allarme intorno all’ordine pubblico. La squadra di Rotterdam potrebbe seguire il precedente fornito dai tedeschi dell’Eintracht Francoforte in occasione della trasferta di Napoli.

Sono ancora fresche le immagini degli scontri e delle devastazioni nel centro della città partenopea in occasione della sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte. In quell’occasione la trasferta venne vietata dal tribunale campano, ma il club tedesco fece ricorso. Il divieto venne applicato solo ai residenti a Francoforte, ma nonostante ciò tantissimi tifosi si riversarono a Napoli generando scontri e devastazioni nel centro storico della città campana. Tornando indietro negli anni, nel 2015 la trasferta dei tifosi del Feyenoord a Roma generò pesanti polemiche dopo la devastazione della Barcaccia ed i disordini di Piazza di Spagna. La politica italiana si è già schierata chiedendo il divieto totale della trasferta per gli olandesi, in prima fila il sindaco Gualtieri nell’amministrazione capitolina.

Roma-Feyenoord, delegazione olandese nella Capitale: le ultime sul divieto di trasferta

Secondo quanto riporta il sito olandese 1908.nl una delegazione del club di Rotterdam ha raggiunto Roma in queste ore. L’obiettivo del viaggio è scongiurare il divieto totale di trasferta, e la società giallorossa sembra intenzionata a sposare questa linea. Di tutt’altro avviso il sindaco Gualtieri.

L’opposizione alla trasferta libera del primo cittadino della capitale potrebbe portare ad uno scenario simile a quanto accaduto tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Lo stesso sito olandese infatti non esclude l’ipotesi di un possibile ricorso in tribunale da parte del Feyenoord qualora dovesse arrivare il divieto di trasferta. La diplomazia dei due club è a lavoro per trovare una soluzione, ma il rischio che si finisca in tribunale rimane alto intorno alla trasferta degli olandesi.