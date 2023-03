Europa League, infortunio e lungo stop UFFICIALE: salta la Roma

La Roma ha messo nel mirino i prossimi impegni ufficiali. Una rivale non avrà a disposizione uno dei suoi principali top player.

La Roma si prepara a vivere la parte finale della stagione. I giallorossi, dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, nella giornata odierna ricomincerà ad allenarsi al fine di preparare al meglio i prossimi impegni.

Il calendario, domenica alle ore 18, propone la sfida casalinga contro la Sampdoria, tornata a sperare nella vittoria dopo la vittoria ottenuta ai danni del Verona. Lo Spezia quartultimo è ancora lontano 9 punti tuttavia i blucerchiati credono nella risalita e si presenteranno allo stadio “Olimpico” con l’obiettivo di provare a fare bottino pieno. L’8 aprile la squadra di José Mourinho farà poi visita al Torino mentre il 13 aprile è prevista l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Una gara di fondamentale importanza per i capitolini, intenzionati ad andare avanti il più possibile nel torneo. Il Feyenoord ha concluso la fase a gironi al primo posto mettendo in fila il Midtjylland, la Lazio e lo Sturm Graz. In seguito, agli ottavi, si è liberato senza troppe difficoltà dello Shakhtar Donetsk. Un doppio confronto impegnativo sia per la Roma che per gli olandesi, alle prese in questi giorni con alcuni infortuni che rischiano di rovinare i piani del tecnico Arne Slot.

Roma, il Feyenoord perde Geertruida

Ai box, in particolare, ci sono Lutsharel Geertruida e Gernot Trauner. Il terzino destro, autore di 3 reti e 2 assist in 32 apparizioni complessive, si è fermato in nazionale ed in queste ore si è sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno fatto emergere un infortunio al tendine d’achille.

Il suo stop, stando a quanto si legge nel bollettino emesso dal club, dovrebbe durare “diverse settimane”: stando così le cose, non sarà a disposizione nelle partite contro la Roma. Trauner, invece, ha riportato un fastidio al ginocchio e verrà rivalutato più avanti. Il suo obiettivo è quello di recuperare in tempo per lo Sparta Rotterdam ma tutto dipenderà dall’esito dei successivi test. La Roma, dal canto suo, metterà in campo la migliore formazione possibili auspicando un pronto riscatto da parte di Tammy Abraham, a rischio cessione dopo le ultime deludenti prestazioni.