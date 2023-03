Dalla Juve alla Roma: Mourinho ha già chiuso

In attesa della ripresa del campionato si accendono gli scenari del calciomercato estivo in casa Roma. José Mourinho ha già scelto: nuovo scippo alla Juventus

La Serie A è pronta a riaprire il palcoscenico con la ventottesima giornata di campionato alle porte. La Roma tornerà in campo domenica pomeriggio allo stadio Olimpico. Di fronte alla squadra giallorossa arriva la Sampdoria di Stankovic, reduce da una vittoria ma ancora in piena zona retrocessione. La Juventus invece scenderà in campo contro l’Hellas Verona sabato sera, con la possibilità di ridurre a soli tre punti il distacco con la Roma.

Roma e Juventus potranno darsi battaglia nelle prossime settimane nella corsa al quarto posto. Quarto posto oggi occupato dal Milan di Stefano Pioli, con un punto avanti alla squadra giallorossa. La Roma, dopo la vittoria di misura contro la Juve, in campionato ha trovato due sconfitte consecutive. Al contrario i bianconeri hanno reagito alla sconfitta dell’Olimpico inanellando due vittorie e portandosi a meno sei punti dalla squadra di José Mourinho. Il tecnico portoghese, che domenica tornerà in panchina dopo due giornate di squalifica, ha già indicato la propria volontà di mercato alla proprietà giallorossa. Il nome in cima alla lista del tecnico lusitano è un bianconero in scadenza di contratto

Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto Cuadrado per la corsia di destra

Il tecnico portoghese ha scelto Juan Cuadrado per la corsia di destra della Roma. Il laterale colombiano è ancora in scadenza di contratto, dopo otto stagioni in maglia bianconera tutti gli indizi portano verso l’addio a parametro zero. E Tiago Pinto può tentare un nuovo colpo ‘gratis’, sull’esempio della strada tracciata dal colpo Dybala la scorsa estate.

A confermare la pista Cuadrado per la corsia di destra della Roma è stato Sport Mediaset, che si sbilancia indicando il classe ’88 come prima scelta dello Special One in vista della sessione estiva di calciomercato. Il tecnico di Sètubal avrebbe già comunicato il nome del colombiano alla proprietà Friedkin, ora la palla passa a Tiago Pinto. Il general manager portoghese può mettere a segno un altro colpo a parametro zero, tornando a scippare la Juventus nelle prossime settimane.