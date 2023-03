Roma-Sampdoria, designazioni ufficiali: doppio incubo e allarme ‘rosso’ per Mou

Roma-Sampdoria, l’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali ufficiali per la sfida dello stadio Olimpico. I nomi non evocano buoni ricordi per Mou: scatta l’allarme ‘rosso’

Domenica pomeriggio la squadra giallorossa ritroverà José Mourinho in panchina. Il tecnico portoghese ha dovuto saltare le ultime due gare dei giallorossi per squalifica in campionato. Ultime due gare dove per la Roma sono arrivate due dolorose sconfitte, contro Sassuolo e Lazio. Tra quattro giorni la Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico, di fronte ci sarà la Sampdoria di Dejan Stankovic. Ecco le designazioni arbitrali ufficiali per la gara di Serie A.

Il mese di aprile si preannuncia decisamente intenso in casa Roma. Nell’arco di ventisette giorni la squadra giallorossa scenderà in campo sette volte, tra Serie A ed Europa League. Si partirà da domenica pomeriggio, alle ore 18 allo stadio Olimpico, con la sfida alla Sampdoria di Stankovic. La squadra giallorossa sarà falcidiata dalle assenze, oltre a Karsdorp infortunato c’è da ovviare alle squalifiche dei vari Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante. Tornerà in panchina José Mourinho, che ha scontato i due turni di squalifica per l’alterco col quarto uomo Massa a Cremona. Le designazioni arbitrali per la sfida dell’Olimpico non evocano buoni ricordi per lo Special One.

Roma-Sampdoria, le designazioni arbitrali ufficiali: dirige Irrati, al Var Chiffi

A dirigere la gara sarà Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia. Non mancano episodi che hanno acceso grandi proteste in casa giallorossa nei confronti del fischietto toscano. Nell’ultimo Roma-Napoli, dopo il triplice fischio, ci fu l’espulsione del preparatore atletico Rapetti. L’arbitro si rese protagonista anche di uno scontro con Karsdorp, al quale venne pestato un piede dal direttore di gara.

Al Var ci sarà invece Daniele Chiffi che durante la sfida di settembre tra Roma ed Atalanta estrasse il cartellino rosso nei confronti di José Mourinho. La coppia designata per la prossima sfida dei giallorossi fa venire i brividi ai tifosi della Roma, e scattare nuovamente l’allarme ‘rosso’ per José Mourinho ed il suo staff in panchina.