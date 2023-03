Calciomercato Roma, Pinto fissa le condizioni: affare da 10 milioni

Il general manager della Roma sta preparando un affare per la sessione estiva di calciomercato, che comincia tra tre mesi

La Roma si sta muovendo per cercare di arrivare al meglio alla finestra di calciomercato estiva. Per i mesi caldi del 2023 ci saranno molti colpi da effettuare, in linea con le richieste di José Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, vorrebbe migliorare la propria rosa per lottare per obiettivi ben più alti di quelli attuali. Lo Special One vuole riportare la Roma in Champions e per farlo ha bisogno di diversi rinforzi.

Prima di dover acquistare, però, Tiago Pinto dovrà occuparsi delle cessioni, che saranno fondamentali per poter effettuare una campagna acquisti efficace. Innanzitutto, serviranno almeno una quarantina di milioni per sistemare il bilancio che è in rosso e non ha mai toccato queste cifre. Dopo aver dato una rassettata ai conti, il general manager può occuparsi degli acquisti.

I giocatori che hanno più mercato sono di sicuro Tammy Abraham e Roger Ibanez. Il primo piace al Chelsea e ad altre squadre inglesi, che stanno pensando di ripotarlo in Premier League nella prossima stagione. Per la sua cessione, i Blues devono pagare una clausola da 80 milioni, ma difficilmente questo avverrà. Il prezzo del giocatore si aggira intorno ai 40 milioni, e in Premier League stanno valutando la situaizone.

Calciomercato Roma, Carles Perez può partire a titolo definitivo

Una mano potrebbe arrivare dai giocatori in prestito e dagli esuberi presenti in rosa. In giro per l’Europa ci sono ancora alcuni giocatori il cui cartellino è della Roma. Proprio questi potrebbero giocare un ruolo centrale nella prossima finestra di calciomercato estivo giallorossa.

FOTO PEREZ

Uno di questi è Carles Perez, in prestito al Celta Vigo, che potrebbe rimanere in Spagna a titolo definitivo. A riportarlo è El Gol Digital, che sostiene come il calciatore sia intenzionato a rimanere ne LaLiga. La Roma però vuole che la prossima cessione in prestito del giocatore abbia una clausola per l’acquisto obbligatorio del giocatore. Il prezzo he i giallorossi chiedono è di 10 milioni. Se gli spagnoli non dovessero accettare queste condizioni, Perez potrebbe tornare in Italia, con il Torino che lo segue da vicino.