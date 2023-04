Calciomercato Roma, Abraham scaricato: vogliono il “nuovo Suarez”

La Roma considera cedibile Abraham dopo le sue ultime prestazioni negative ma la lista delle squadre interessate si riduce giorno dopo giorno.

Sarà un’estate intensa per la Roma. José Mourinho invocherà l’acquisto di top player ed il club proverà ad accontentarlo rispettando, al tempo stesso, i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agrement. Prima di comprare, quindi, sarà necessario vendere ed incamerare risorse fresche.

Sono numerosi gli elementi della rosa ad avere un futuro da scrivere, come ad esempio Georginio Wijnaldum. L’olandese, rimasto ai box per circa 6 mesi a causa dell’infortunio rimediato il 21 agosto, fin qui non è riuscito a fornire il contributo sperato in fase offensiva. Per lui appena una rete in 11 presenze complessive a fronte di 27 partite saltate. I giallorossi hanno la facoltà di acquistarlo a titolo definitivo versando nelle casse del Paris Saint Germain 8 milioni. Tiago Pinto, però, non è del tutto convinto dell’operazione anche alla luce dello stipendio percepito dall’olandese.

Un’altra questione spinosa riguarda Tammy Abraham. L’inglese, nella scorsa stagione, aveva dato l’idea di essersi ambientato al meglio in Italia (27 gol e 5 assist). Quest’anno, invece, ha fatto molta fatica scivolando addirittura indietro nelle gerarchie del tecnico portoghese. Il direttore sportivo giallorosso ha quindi iniziato a valutare l’idea di venderlo al migliore offerente, così da ottenere nuovi fondi da destinare ai colpi in entrata. Trovargli una sistemazione alternativa, però, non sarà affatto facile.

Roma, si complica la cessione di Abraham

I vari club che avevano mostrato interesse nei confronti di Abraham, infatti, in questi giorni hanno spostato altrove i propri riflettori. Il Chelsea ad esempio, che un diritto di recompra fissato a 70 milioni, ha messo nel mirino Victor Osimhen. Il Manchester United, dal canto suo, non lo ritiene una prima scelta.

I Red Devils, per tamponare l’addio di Cristiano Ronaldo, a gennaio hanno preso in prestito Wout Weghorst. Una soluzione funzionale allo stile di gioco dell’allenatore Erik ten Hag ma non proprio un top player. Nei prossimi mesi cercheranno quindi di prendere un cannoniere di caratura intenzionale, capace di rendere più competitivo il reparto offensivo. Il nome segnato in rosso, stando a quanto riportato oggi da ‘As’, è quello di Goncalo Ramos ritenuto il “nuovo Suarez”. Prenderlo non si preannuncia facile, visto che per strapparlo al Benfica serviranno oltre 100 milioni ma lo United possiede la potenza di fuoco necessaria per soddisfare la richiesta delle Aquile portoghesi. Per Abraham, quindi, restano in corsa l’Aston Villa (undicesimo in Premier) ed il Newcastle sulle tracce pure di Dusan Vlahovic.