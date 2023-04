Theo Hernandez-Roma, incrocio ad alta quota: Pinto ora trema

La Roma proverà a portare top player alla corte di Mourinho. Un obiettivo, però, è finito nel mirino di un’altra squadra italiana.

La Roma ha cominciato a riflettere, in vista della sessione estiva del mercato. José Mourinho ha fatto sapere di essere disposto a restare tuttavia ritiene fondamentale l’arrivo di top player di caratura internazionale. Il club proverà ad accontentarlo ma per riuscirci dovrà battere, più volte, la concorrenza del Milan.

I rossoneri, infatti, hanno messo nel mirino numerosi calciatori seguiti anche dal direttore generale giallorosso Tiago Pinto. Uno di questi, ad esempio, risponde al nome di Marco Asensio. Lo spagnolo è legato al Real Madrid fino al termine della stagione ed i vari incontri andati in scena non sono bastati per individuare un principio d’intesa. Il motivo è da ricercare nel fatto che l’attaccante, attraverso il proprio entourage, ha chiesto 6 milioni netti all’anno.

Troppo per la dirigenza dei Blancos, disposta ad arrivare ad un massimo di 4.8. Le interlocuzioni sono destinate a proseguire ma intanto il suo futuro è un rebus. Sarà sfida pure per Alejandro Grimaldo che non ha ancora deciso se rinnovare con il Benfica oppure andare via e mettersi alla prova in altri contesti. I Campioni d’Italia nel ruolo sono coperti, avendo in rosa un diamante del calibro di Theo Hernandez, ma Paolo Maldini e Frederic Massara hanno iniziato a muoversi al fine di cautelarsi ed avere un piano B pronto in caso di cessione del francese.

Roma, anche il Milan vuole Grimaldo

Il terzino spagnolo ha messo a segno 5 assist e 13 assist in 43 apparizioni complessive con indosso la maglia delle Aquile. I lusitani, dal canto loro, non si sono rassegnati all’idea di perderlo a parametro zero ed in queste settimane proverranno di certo un nuovo assalto, con l’obiettivo di convincerlo a restare in Portogallo.

Il Milan, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è alla finestra in attesa di vedere in che modo proseguirà la trattativa. Stesso discorso per la Roma che, a stretto giro di posta, dovrà valutare la posizione di Leonardo Spinazzola in scadenza nel 2024. L’esterno, tornato ad essere un punto fermo nello scacchiere di Mourinho che lo ha schierato sempre titolare nelle ultime 5 partite di campionato, vorrebbe rimanere. Pinto, dal canto suo, intende evitare un altro caso-Zaniolo. Un nuovo matrimonio è possibile, ma non ancora certo. Grimaldo, intanto, rappresenta più che un sogno.