Boom boom Roma, doccia gelata Liverpool: controsorpasso a costo zero

La Roma vuole un top player in scadenza di contratto. Pinto può sorridere: una temibile rivale si è defilata dalla corsa.

José Mourinho, di recente, è stato molto chiaro: per crescere ancora la Roma avrà bisogno di una rosa maggiormente profonda e ricca di top player. La conquista della Conference a maggio ed il fatto di essere in corsa per un piazzamento in zona Champions e per sollevare al cielo l’Europa League sono di certo buone notizie, per alzare ancora di più l’asticella servirà ben altro.

Il direttore generale Tiago Pinto si è quindi attivati, al fine di individuare glie elementi più idonei al progetto tattico del mister portoghese. Per quanto riguarda il reparto offensivo, i riflettori sono puntati su Roberto Firmino che al termine della stagione dirà addio al Liverpoool. Il suo contratto scade a giugno e lo scarso minutaggio fin qui ottenuto (solo 11 gare in Premier da titolare) lo hanno spinto a prendere la decisione di non sottoscrivere un nuovo accordo.

Per lui, nei giorni scorsi, si è fatto avanti il Marsiglia ma l’attaccante non ha alcuna intenzione di bruciare le tappe. In estate valuterà con calma le varie proposte ricevute ed, in seguito, accetterà quella ritenuta più interessante dal punto di vista sportivo e finanziario. In Inghilterra milita poi un altro calciatore molto gradito al manager giallorosso, ovvero Adama Traoré inseguito pure dall’Atletico Madrid.

Roma, il Liverpool si tira indietro per N’Dicka

Un colpo, poi, andrà fatto per potenziare la difesa. Chris Smalling, ad esempio, non ha risposto all’offerta di rinnovo. Diego Llorente, salvo sorprese, tornerà al Leeds mentre Marash Kumbulla è destinato alla cessione. Da qui l’idea di Pinto di puntare i riflettori su Evan N’Dicka.

Il contratto del francese scadrà tra qualche mese e i tentativi dell’Eintracht Francoforte di convincerlo a restare sono risultati vani. La corsa è aperta e a partire da oggi, per la Roma, ci sarà una rivale in meno. Il Liverpool infatti, stando a quanto riportato da ‘Goal’, si è defilato non ritenendo l’operazione una priorità. Restano in gara il Barcellona ed il Betis Siviglia, che nelle scorse settimane aveva provato a piazzare il blitz vincente. Niente da fare. N’Dicka si guarda intorno e la Roma necessita di un nuovo muro difensivo. Pinto può sorridere.