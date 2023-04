Calciomercato Roma, Pinto chiude il triplo affare: hanno già firmato

Calciomercato Roma, mossa a sorpresa targata Tiago Pinto. Il general manager chiude il tris di firme a fari spenti: ecco tutti i dettagli sul triplo affare

Vigilia di campionato in casa Roma. La squadra di José Mourinho domani pomeriggio tornerà allo stadio Olimpico, per affrontare la Sampdoria di Dejan Stankovic. L’impianto sportivo casalingo si prepara ad un nuovo tutto esaurito, col tecnico portoghese che tornerà in panchina dopo due giornate di squalifica. Parallelamente al campo ci sono le manovre di Tiago Pinto, il general manager a fari spenti ha già chiuso per la tripla firma in casa giallorossa.

La stagione della Roma riprenderà domani pomeriggio dallo stadio Olimpico. Messa in archivio l’ultima pausa per le nazionali della stagione la squadra giallorossa è chiamata alla vittoria contro la Sampdoria. La formazione guidata da José Mourinho, assente causa squalifica nelle ultime due uscite in campionato, è reduce dalla doppia sconfitta contro Sassuolo e Lazio. Sarà fondamentale ritrovare i tre punti tra le mura amiche, al momento il quarto posto dista una lunghezza, occupato dal Milan. Parallelamente al campo di gioco ci sono le manovre di Tiago Pinto. Il general manager della Roma ha chiuso a sorpresa un triplo rinnovo di contratto in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, non solo Cristante: triplo rinnovo già firmato

A rilanciare la notizia è stato il quotidiano Il Tempo, che ha sottolineato come il rinnovo di Bryan Cristante non sia stato l’unico accordo sottoscritto in casa giallorossa. Tiago Pinto ha chiuso anche per i rinnovo contrattuali di Marash Kumbulla e del terzo portiere Pietro Boer.

Tutti e tre i calciatori sarebbero andati in scadenza nel 2024. Per quel che riguarda il centrocampista non c’erano tanti dubbi, il numero 4 giallorosso è letteralmente indispensabile per José Mourinho. Desta sorprese l’accordo per il prolungamento contrattuale di Marash Kumbulla, ma dietro la mossa ci sarebbero i vincoli finanziari dell’UEFA. L’ammortamento del calciatore verrà spalmato su più anni, con il nuovo contratto firmato fino al 2027, stessa durata per Cristante. Fino al 2026 invece l’accordo col portiere Pietro Boer.