Calciomercato Roma, prezzo fissato: pokerissimo Ziyech

La Roma segue un top player straniero, intenzionato a lasciare il suo attuale club. Il prezzo è stato fissato: ora tocca a Pinto.

Sono diversi gli obiettivi che il direttore della Roma Tiago Pinto dovrà centrare nel corso della sessione estiva del mercato. In primis, sarà chiamato ad incamerare circa 55 milioni attraverso le cessioni così da rispettare gli accordi pattuiti con la Uefa. In secondo luogo, José Mourinho si aspetta di ricevere un degno sostituto di Nicolò Zaniolo.

A gennaio, per tamponare la sua partenza alla volta del Galatasaray, il manager ha ingaggiato a parametro zero Ola Solbakken ma fin qui il norvegese non è riuscito ad imporsi anche a causa di qualche problema fisico. Da qui la volontà di Pinto di acquistare giocatori di caratura internazionale, in grado di rendere maggiormente competitivo il reparto offensivo romanista. Diversi i profili seguiti.

Uno di questi, ad esempio, risponde al nome di Marco Asensio la cui avventura al Real Madrid potrebbe concludersi tra qualche mese. Il suo contratto scade a giugno e fin qui le parti non sono riuscite a trovare un principio d’intesa. Riflettori puntati pure su Adama Traoré, non intenzionato a rinnovare con il Wolverhampton. Su di lui c’è anche l’Atletico Madrid ma la corsa per lo spagnolo classe 1996, autore di 3 reti e un assist in 31 apparizioni complessive, appare quanto mai aperta.

Roma, il Chelsea fissa il prezzo per Ziyech

Pinto, al tempo stesso, segue Hakim Ziyech scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico del Chelsea Graham Potter. L’ultima apparizioni da titolare del marocchino risale al 26 febbraio. Da quel momento è sparito dai radar alimentando le voci relative ad un probabile addio in estate.

I “Blues”, dal canto loro, non intendono confermarlo. Dopo la fastosa campagna acquisti condotta a gennaio, i londinesi adesso hanno necessità di vendere per far quadrare i conti e nella lista dei sacrificabili è stato inserito, tra gli altri, anche Ziyech. Per portarlo via dall’Inghilterra, stando a quanto riportato dal portale ‘Jeunesfooteux’, basterà una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni e garantire al calciatore lo stesso stipendio percepito al Chelsea (7 milioni netti). La concorrenza comprendente il Tottenham, il Siviglia, Besiktas, Bayern Monaco e PSG è folta ma Pinto ci crede. Il colpo è possibile.