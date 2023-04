Dalla Roma al Milan: accordo trovato, cifre svelate

Calciomercato, dalla Roma al Milan: la telenovela sembra esser arrivata alla puntata finale. Accordo già trovato e tutte le cifre svelate. Scopri i dettagli.

La Serie A è pronta a riaprire il palcoscenico sulla ventottesima giornata in calendario. La Roma di Mourinho tornerà in campo domani pomeriggio, alle ore 18 contro la Sampdoria di Stankovic. Sfida importantissima per la squadra giallorossa, reduce da due sconfitte consecutive in Serie A e sorpassata in classifica dal Milan. La squadra rossonera sembra aver bruciato l’ampia concorrenza in vista della sessione estiva di calciomercato: accordo già trovato e cifre svelate.

Messa in archivio l’ultima sosta per le nazionali della stagione la Serie A è pronta a ripartire dalla ventottesima giornata di campionato. La Roma insegue il quarto posto occupato dal Milan, la squadra rossonera è avanti di un punto rispetto a quella giallorossa. Le due formazioni si affronteranno allo stadio Olimpico a fine aprile, in un mese intenso tra campionato ed Europa per entrambe le squadre. Il Milan affronterà il Napoli, prima in campionato domani sera, poi nei quarti di finale della Champions League. Parallelamente al campo da gioco si accendono gli scenari del calciomercato estivo, che sembrano sorridere definitivamente ai rossoneri.

Calciomercato Roma, telenovela Aouar: accordo col Milan e cifre svelate

Uno dei nomi accostato ad entrambe le squadre, insieme a tante possibili destinazioni in Europa, è il centrocampista Aouar del Lione. Il classe ’98 ha il contratto in scadenza nei prossimi mesi ed a più riprese sembrava essere una delle prime scelte sul taccuino di Tiago Pinto.

Ora, secondo quanto riporta su Twitter il giornalista Jorgji D Gagu (MilanTimes), il futuro del centrocampista del Lione sembra essere al Milan. Secondo il cronista l’affare sarebbe già stato chiuso, sulla base di un accordo quinquennale da 3 milioni di euro netti a stagione. L’ultimo tassello per completare l’opera è rappresentato dal premio alla firma per il calciatore, che dovrebbe aggirarsi anche qui sui 3 milioni di euro. Ma il giornalista non ha alcun dubbio nel rilanciare come chiusa l’operazione Aouar a parametro zero in casa rossonera.