Calciomercato Roma, l’annuncio inguaia Pinto: “Sogno bianconero”

Calciomercato Roma, la dedica d’amore ufficiale cambia i piani di Tiago Pinto. Il calciatore accostato ai giallorossi esce allo scoperto: “Sogno bianconero”

La Serie A riparte dalla ventottesima giornata in calendario, messa in archivio l’ultima pausa Nazionali della stagione. La Roma tornerà in campo tra poche ore allo stadio Olimpico, per affrontare la Sampdoria di Dejan Stankovic. José Mourinho dovrà reinventarsi la difesa, complici le squalifiche inflitte a Ibanez e Mancini durante il derby. La giornata di campionato è stata inaugurata ieri, con la sconfitta dell’Inter e le vittorie di Atalanta e Juventus.

Proprio in casa bianconera c’è uno scenario che potrebbe costringere la Roma al cambio di rotta immediato in vista della sessione di calciomercato estivo. Tra pochi mesi si aprirà la sessione ordinaria di trattative e tutte le attenzioni si spostano sulle manovre di Tiago Pinto. Il general manager portoghese anche nei mesi estivi dovrà fare i conti con i paletti economici imposti dalla UEFA, e continuano ad essere accostati alla squadra giallorossa diversi profili di calciatori che andranno in scadenza la prossima estate. Uno tra questi porta a guardare direttamente in casa Juventus, sulla falsa riga di quanto avvenne lo scorso anno con l’operazione che portò Paulo Dybala a vestire il giallorosso dopo la scadenza di contratto con la società piemontese.

Calciomercato Roma, Cuadrado giura amore alla Juventus: la dedica ufficiale

Fari puntati sul futuro di Juan Cuadrado, laterale colombiano in scadenza di contratto con la Juventus ed accostato alla Roma di José Mourinho. Il tecnico giallorosso avrebbe individuato nell’ex Fiorentina il rinforzo perfetto per la corsia di destra della Roma, ma il suo futuro potrebbe conoscere presto un punto di svolta.

In occasione del traguardo delle 300 presenze con la Juventus, il calciatore è uscito allo scoperto sui social network lanciando un messaggio d’amore alla società bianconera. Il laterale colombiano ha postato su Instagram con una maglia speciale che riportava il numero 300, commentando così: “Sono 300 le partite di un sogno che si realizza, il sogno di essere bianconero.” Il messaggio d’amore potrebbe anche riaprire la trattativa per il rinnovo del colombiano.