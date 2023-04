Calciomercato Roma, tripletta bianconera: tutto da rifare per Pinto

Calciomercato Roma, la tripletta bianconera a parametro zero può costringere Tiago Pinto al cambio di rotta repentino. Ecco i dettagli e come cambiano le manovre del gm.

Messa in archivio l’ultima sosta per le Nazionali le squadre di club si tuffano nella volata finale della stagione. La Roma ritornerà in campo questo pomeriggio, alle ore 18 all’Olimpico contro la Sampdoria. La sfida alla squadra allenata da Dejan Stankovic sarà la prima di sette gare fondamentali nel mese di aprile per i colori giallorossi. Su un binario parallelo si accendono i riflettori sulle manovre del calciomercato estivo. La tripletta bianconera scompiglia i piani di Tiago Pinto.

Il general manager della Roma sta già lavorando a quella che sarà la prossima finestra estiva di calciomercato. Anche nei prossimi mesi il dirigente portoghese dovrà fare i conti con il rispetto dei paletti finanziari della UEFA, che ha messo nel mirino i conti della Roma. Ma il rispetto del Fair Play finanziario non attanaglia solo il club giallorosso, e può essere decisivo anche per tante squadre in giro per l’Europa nei mesi estivi. Tante attenzioni sono rivolte ai calciatori in scadenza di contratto, a tal proposito dall’Inghilterra spunta la tripletta bianconera che fa tremare il general manager portoghese.

Calciomercato Roma, uragano Newcastle in Premier: triplo ‘scippo’ a parametro zero

In Premier League potrebbe materializzarsi uno scenario di calciomercato che ridisegna le manovre di Tiago Pinto. Il general manager giallorosso ha preso confidenza con i colpi a parametro zero ed anche in vista della sessione estiva sono tanti i nomi accostati alla lista dei desideri del portoghese. Ma attenzione alla concorrenza serrata del Newcastle.

La società bianconera potrebbe scippare tanti club in ottica colpi a costo zero. Secondo quanto riportato in Inghilterra dal sito Chroniclelive.co.uk i Magpies avrebbero messo nel mirino ben nove calciatori a parametro zero. Tre profili in particolare sono stati accostati a più riprese alle mosse di Tiago Pinto. Parliamo degli attaccanti Zaha, in scadenza dal Crystal Palace e Asensio del Real Madrid. Mentre in difesa il Newcastle potrebbe tentare l’assalto a Grimaldo, terzino in scadenza col Benfica. Tutti e tre i calciatori in tempi diversi sono stati accostati alla Roma.