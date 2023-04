Calciomercato Roma, rivali di sempre rifiutati: Pinto gioca la carta Mourinho

La Roma, per accontentare Mourinho, ha messo nel mirino un centrocampista di grande qualità. La pista, però, è in salita.

La Roma riflette, in vista della sessione estiva del mercato. José Mourinho, di recente, ha fatto sapere di essere disposto a restare in panchina così da garantire continuità al progetto giallorosso invocando, però, l’arrivo di nuovi elementi di talento.

La conquista della Conference nello scorso maggio ed i risultati positivi ottenuti in campionato ed in Europa League rappresentano di certo dei segnali di crescita incoraggianti. Per fare il salto il salto di qualità ed essere realmente competitivi ad alti livelli, secondo il mister originario di Setubal, sarà tuttavia necessario investire in maniera concreta e portare nella capitale giocatori del calibro di Roberto Firmino che, al termine della stagione, dirà addio al Liverpool.

I “Reds” hanno tentato di convincerlo a restare ma, alla luce del poco spazio ricevuto, il brasiliano ha fatto sapere di non essere interessate a rimanere alla corte di Jurgen Klopp. Il direttore generale Tiago Pinto, al tempo stesso, ha messo nel mirino ben 3 giocatori in scadenza del Real Madrid. Il primo è Luka Modric. Il croato vorrebbe restare ed aspetta una chiamata della propria dirigenza ma le ‘Merengues’ non ritengono il colpo una priorità. La pazienza del calciatore è quasi terminata e, nel caso in cui dovesse proseguire il silenzio radio, allora prenderà in considerazione le varie proposte in arrivo.

Roma, si complica la pista Ceballos

Pinto, per potenziare la linea mediana di Mou, pensa pure a Dani Ceballos. Il classe 1996 ha totalizzato 20 apparizioni in Liga di cui soltanto 10 da titolare. La sua ultima presenza dal primo minuto risale al 25 febbraio (1-1 in casa contro l’Atletico Madrid). Da quel momento poi è scivolato in panchina, subentrando nella ripresa.

Il suo futuro, stando così le cose, è tutto da scrivere. Il Real, come nel caso di Modric, finora non ha lanciato segnali concreti al calciatore che, dal canto suo, ha espresso il desiderio di rimanere alla Casa Blanca. A confermarlo è il portale ‘The Athletic’ secondo cui Ceballos, autore di un gol e 6 assist in 32 gare, avrebbe rispedito al mittente la proposta pervenuta dall’Atletico Madrid. Più agevole, infine, la strada che porta a Marco Asensio l’unico per il quale il Real si è fatto effettivamente avanti. Il problema, però, nasce dal fatto che l’esterno vuole 6 milioni netti all’anno. Troppo per il Madrid, disposto ad arrivare al massimo a quota 4.8. Pinto è alla finestra, pronto a giocarsi la carta “Mourinho”.