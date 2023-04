Roma, il ritorno allontana Mourinho: sostituto già pronto

L’allenatore della Roma potrebbe uscire dalle gerarchie di un club, che vorrebbe prenderlo in vista della prossima stagione

La Roma ha cominciato aprile nel migliore dei modi, con tre punti e un successo rotondo sulla Sampdoria. I blucerchiati sono stati sconfitti 3-0 dalle reti di Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy, che hanno calato il tris. Il primo ha dato anche segni di speranza con questo gol, che ha fatto esultare i tifosi giallorossi, ancora più contenti di poter rivedere il talento olandese in campo dopo tanti mesi.

L’infortunio alla caviglia sembra solo un brutto ricordo, con l’ex Liverpool che ha dimostrato di non avere paura a gettarsi nei contrasti. Il rigore guadagnato, infatti, ha dimostrato la voglia del centrocampista di lottare per ogni pallone senza il minimo timore. Il penalty è stato poi realizzato da Paulo Dybala, che ha impresso al sua firma alla partita grazie a questo centro. Il gol di El Shaarawy, poi, è di grande fattura e ha reso felici non solo i tifosi, ma anche José Mourinho, che ha visto Ola Solbakken collezionare un grande assist per il Faraone.

Proprio il tecnico portoghese ha parlato a fine partita ai microfoni dei giornalisti dando importanti aggiornamenti sul suo futuro. Il portoghese, infatti, ha detto che non parla con nessuno di cosa farà e soprattutto nel calcio non esistono solo i contratti. Parole che hanno fatto pensare molte persone, che hanno cercato di intravedere qualcosa tra le righe del portoghese.

Roma, il Real Madrid ha pronto il sostituto di Ancelotti

Sulle sue tracce ci sono diversi club, soprattutto il Chelsea, che in campionato sta andando male. Per sostituire Graham Potter i Blues stanno pensando a un ritorno di Mourinho, così come il Real Madrid. Ancelotti, infatti potrebbe lasciare la squadra e il nome dello Special One è uno dei papabili in lista.

Come riporta Josep Pedrerol, giornalista de El Chiringuito Libre, il primo nome nella lista del Real Madrid è un altro. I Blancos, infatti, potrebbero prendere Arbeloa come primo sostituto di Ancelotti. Un ritorno che allontana Mourinho dal club spagnolo, che potrebbe consolarsi con l’ex difensore centrale.