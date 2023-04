Calciomercato Roma, il jolly non rinnova: Pinto a rischio sorpasso

La Roma ha messo nel mirino un jolly ma la strada che porta alla fumata bianca è piena di ostacoli. Alla corsa si aggiungono due top club.

La Roma riflette, in vista della sessione estiva del mercato. La stagione, alla luce dei risultati conseguiti tra campionato ed Europa League, sono stati positivi ma José Mourinho ha lanciato comunque l’allarme: per crescere ancora, e diventare veramente competitivi ad alti livelli, serviranno ulteriori innesti di qualità.

Il club, pur rispettando tutti i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement, proverà quindi ad accontentarlo portando nella capitale un mix di elementi d’esperienza e talenti in rampa di lancio. Nella prima categoria, ad esempio, rientrano Roberto Firmino e Wilfried Zaha entrambi in scadenza di contratto. Il primo, dopo essere finito ai margini della formazione titolare, dirà addio al Liverpool ed ha cominciato a guardarsi intorno.

L’ivoriano dal canto suo, rimasto deluso dell’esonero di Patrick Vieira con il quale aveva un ottimo rapporto, non rinnoverà con il Crystal Palace. Per lui, nei giorni scorsi si era fatto avanti l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo ma la punta ha declinato la ricca offerta ricevuta spiegando di voler continuare ad esprimersi in contesti di alto livello. Nel mirino del direttore Tiago Pinto è poi finito un jolly militante in Bundesliga.

Roma, si complica la corsa per Kamada

Si tratta di Daichi Kamada, non del tutto convinto di prolungare la propria avventura all’Eintracht Francoforte. Il giapponese, autore di 13 reti e 5 assist in 36 apparizioni complessive, rappresenta una ghiotta occasione di mercato tuttavia produrre l’auspicata fumata bianca non si preannuncia affatto facile.

Il motivo è da ricercare nel fatto che sono diverse le squadre straniere che si sono iscritte alla corsa. Di recente si era parlato del Borussia Dortmund mentre in queste ore ‘Sky Sport’ ha riferimento di un interessamento mostrato dal Barcellona e dall’Atletico Madrid. Il Francoforte, finora, non si è rassegnato all’idea di perderlo a parametro zero e a stretto giro di posta tenterà un altro affondo. Kamada, capace di giocare non soltanto come centrocampista centrale ma anche ala destra in caso di necessità, pare però aver preso una decisione definitiva. Bundesliga con il Dortmund, Serie A o Liga? Pinto è alla finestra, dovrà mettere sul piatto una proposta allettante per strappare il suo “sì” e bruciare la concorrenza. La sua firma consentirebbe di far conoscere ancora di più il brand “Roma” in Giappone (dove i Friedkin sono molto attivi con Toyota) e aprire a nuove partnership commerciali.