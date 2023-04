Calciomercato Roma, non solo Abraham: Pinto incassa con un altro big

La Roma, oltre a soddisfare le richieste di Mourinho, in estate potrebbe rinunciare ad alcuni titolari. Uno di loro è a rischio cessione.

Si prospetta un’estate intensa per la Roma. I giallorossi proveranno infatti a soddisfare le richieste del tecnico José Mourinho, portando nella capitale nuovi elementi di qualità. Al tempo stesso il club, per evitare sanzioni da parte della Uefa, dovrà cercare di incamerare 55 milioni attraverso le operazioni in uscita.

Il direttore generale Tiago Pinto, in questi mesi, osserverà quindi da vicino il rendimento di molti degli attuali giocatori della rosa valutando la loro posizione. In bilico, ad esempio, c’è Tammy Abraham da tempo finito in una crisi da cui non riesce ad uscire. L’inglese, lo scorso anno, aveva dato l’impressione di essersi ambientato al meglio nella realtà italiana alla luce delle 27 reti e dei 5 assist totalizzati in 53 apparizioni.

In questa stagione, invece, è fermo rispettivamente a quota 7 gol e 5 passaggi vincenti. Un bottino deludente, che ha spinto il manager giallorosso a valutare l’idea di farlo partire in modo tale da incamerare risorse fresche con cui far respirare le casse e finanziare i colpi in entrata. Il problema principale consiste nel trovare squadre realmente disposte a mettere sul piatto la cifra richiesta da Pinto (circa 70 milioni). Il Manchester United non lo ritiene una priorità mentre il Chelsea ha spostato altrove il proprio mirino. Restano in corsa l’Aston Villa (nono in Premier) ed il Newcastle, attivo pure sul fronte Dusan Vlahovic.

Roma, incerto il futuro di Spinazzola

Oltre ad Abraham, nella lista dei possibili partenti rientra Leonardo Spinazzola. L’esterno è legato alla società capitolina fino al 2024 e fin qui le parti non hanno avuto modo di incontrarsi e discutere dell’eventuale rinnovo. Nei giorni scorsi era arrivata una possibile schiarita mentre oggi la trattativa sembra ancora in alto male.

A confermarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la Roma non ha ancora deciso se “rinnovarlo o venderlo”. Spinazzola, intanto, nelle ultime 6 partite di campionato ha giocato sempre dal primo minuto tornando ad essere un punto di riferimento nello scacchiere tattico di Mourinho. Il suo stipendio (3 milioni netti) e la propensione all’infortunio (7 partite saltate) impongono però delle riflessioni che Pinto conta di chiudere, come detto, nelle prossime settimane. Tutto è ancora possibile, compreso l’addio.