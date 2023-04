Calciomercato Roma, Rabiot e lo sconto: cambiano le carte in tavola

La Roma è alla finestra per uno dei centrocampisti più ambiti della Serie A. Per prenderlo, però, sarà necessario battere la Juventus.

La Roma, in estate, sarà chiamata a seguire una duplice stella polare. Da una parte, incamerare almeno 55 milioni attraverso le operazioni in uscita. Dall’altra, soddisfare le richieste di José Mourinho e prendere rinforzi adeguati. Per alcuni di loro, in particolare, sarà necessario battere la concorrenza della Juventus.

I giallorossi e la Vecchia Signora condividono infatti numerosi obiettivi di mercato. È il caso di Morten Hjulmand, diventato il principale pezzo pregiato del Lecce. Il danese non ha patito il salto di categoria, fornendo numerose prestazioni di spessore. Per lui, a gennaio, si era fatto avanti il Southampton tuttavia l’offerta da 12 milioni messa sul piatto dagli inglese è stata rispedita al mittente dai pugliesi.

I quali, in estate, contano di incamerare una cifra superiore alla luce del rendimento del classe 199 (autore di 5 assist in 27 presenze) e dell’interesse mostrato anche da varie squadre della Premier League. Sarà sfida accesa anche per Davide Frattesi, ormai pronto a lasciare il Sassuolo per esibirsi in palcoscenici maggiormente prestigiosi. L’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali, di recente, ha aperto alla possibilità di cederlo al migliore offerente ed in queste ore ha provveduto ad abbassare il prezzo in modo tale da agevolare la sua partenza.

Roma, scende il prezzo per Frattesi

La valutazione attuale del calciatore, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, è 25 milioni. Una cifra alla portata sia della Roma che della Juventus ma i capitolini, in questo momento, appaiono in pole position per almeno due motivi.

I bianconeri, alle prese con diverse sentenze legate all’inchiesta “Prisma”, non conoscono ancora il proprio destino e non è ancora chiaro se potranno disputare le coppe europee. Un colpo così impegnativo, inoltre, verrà messo a segno soltanto nel caso in cui Adrien Rabiot decida di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno e lasci Torino. Massimiliano Allegri, dal canto suo, sta spingendo per la conferma del francese ed il club farà tutto il possibile per soddisfare la sua richiesta. Complicazioni che consentono a Pinto di sorridere. I contatti con il Sassuolo sono vivi ed il direttore generale giallorosso, nell’occasione, proverà ad inserire nell’operazione qualche giovane ed ottenere un ulteriore sconto alla luce della percentuale sulla rivendita di Frattesi.