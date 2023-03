Calciomercato Roma, la Juve si arrende: il futuro è scritto sulla pelle

Calciomercato Roma, l’addio alla Serie A sembra prendere corpo in vista della sessione estiva. Anche la Juve pronta alla resa: il futuro è già scritto sulla pelle

Archiviata al meglio la pratica Real Sociedad in Europa League, la Roma è pronta a tornare in campo in Serie A. Una nuova sfida delicatissima attende la squadra giallorossa, domenica pomeriggio ci sarà il derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste è stata eliminata dalla Conference League ieri sera, e non è mancata la battuta di José Mourinho a tal proposito. Mentre dall’Europa si accende la sfida tra big che rischia di lasciare la Serie A al palo in vista della sessione estiva di calciomercato.

Roma e Juventus hanno strappato il pass per i quarti di finale di Europa League. La squadra giallorossa, forte del doppio vantaggio maturato nella sfida d’andata, ha blindato la porta di Rui Patricio in casa della Real Sociedad. José Mourinho ha così brindato al passaggio ai quarti di finale in Europa League, lanciando un messaggio diretto anche alla Juventus. La squadra di Allegri dal canto suo ha superato l’ostacolo Friburgo, le due squadre ora potrebbero anche incrociarsi in vista dei quarti di finale della competizione europea. Ma c’è un obiettivo comune in Serie A per le due rivali, che continua ad accendere le fantasie di mezza Europa.

Calciomercato Roma e Juve, intrigo Hjulmand: mezza Europa sulle tracce del danese

Le due squadre italiane sono state segnalate sulle tracce del centrocampista Morten Hjulmand, al pari dell’Inter di Simone Inzaghi. Il classe ’99 è capitano della formazione salentina e le sue prestazioni hanno acceso le sirene delle big in vista della sessione di calciomercato estiva.

Sirene che suonano forte anche fuori dai confini nazionali. Dell’interesse della Premier League vi avevamo già raccontato, ora oltre all’Atletico Madrid anche il Borussia Dortmund pare pronto ad iscriversi alla corsa per il centrocampista danese. Secondo quanto riporta il sito inglese Dailycannon.com il Tottenham sembra intenzionato a bruciare la concorrenza. Ma il danese è un grande tifoso dell’Arsenal, squadra a cui ha anche dedicato un tatuaggio. L’amore per i Gunners potrebbe di fatto ostacolare il suo arrivo in casa Tottenham, l’intrigo continua…