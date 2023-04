Calciomercato Roma, addio e piano B: il Milan punta il gioiellino

La Roma ha puntato i propri riflettori su uno dei talenti più cristallini della Serie A. La concorrenza di un altro club, però, è concreta.

La Roma, in estate, seguirà una duplice di strategia. Da una parte, cercherà di acquistare qualche top player così da soddisfare le richieste di José Mourinho e tranquillizzarlo sul piano di sviluppo pluriennale del club. Dall’altra, si attiverà per prendere anche qualche giovane prospetto da far crescere e maturare nel migliore dei modi. Propositi ambiziosi, che obbligheranno il direttore generale Tiago Pinto a battere più volte il Milan di Paolo Maldini.

Nella prima categoria può essere inserito Marco Asensio, impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. I contatti tra le parti sono già scattati ma, finora, non si sono rivelati sufficienti per individuare un accordo ritenuto soddisfacente da tutti i soggetti coinvolti. Il motivo è da ricercare nel fatto che il classe 1996, anche ieri partito dalla panchina nella sfida contro il Barcellona, ha chiesto 6 milioni netti all’anno.

Troppo per la dirigenza delle ‘Merengues’, disposta ad arrivare al massimo a quota 4.8. Le interlocuzioni proseguiranno ma intanto non è da escludere un possibile addio al termine della stagione. I giallorossi lo seguono, così come il Milan e l’Arsenal. Pinto, al tempo stesso, ha segnato in rosso anche il nome di Tommaso Baldanzi diventato, a suon di gol (4) e prestazioni notevoli, il principale pezzo pregiato dell’Empoli.

Roma, il Milan si inserisce per Baldanzi

I toscani hanno fissato la base d’asta a 10 milioni ma contano di incassare una cifra di molto superiore vista la folta concorrenza formata pure dall’Inter, dal Napoli e dal Milan. Proprio i Campioni d’Italia, in queste ore, hanno cominciato a sondare il terreno in modo tale da cautelarsi nel caso in cui Paolo Maldini non dovesse ottenere la riconferma di Brahim Diaz.

I rossoneri, stando agli accordi pattuiti con il Real (proprietario del cartellino) due anni fa, hanno la facoltà di riscattarlo a titolo definitivo per 22 milioni. Maldini, insieme a Frederic Massara, dal canto suo vorrebbe ottenere uno sconto ma ancora non è chiaro quale sarà la risposta dei Blancos. Da qui la decisione, riportata da ‘La Gazzetta dello Sport’, di mettere nel mirino Baldanzi ritenuto già pronto per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. La Roma, intanto, è alla finestra. Pinto lo stima e in fase di trattativa sfrutterà tutte le leve a sua disposizione, compresa la presenza in rosa dell’idolo di Baldanzi ovvero Paulo Dybala.