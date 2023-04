Un bomber azzurro per Mourinho: annuncio ufficiale e via libera

Uno degli obiettivi della Roma ha aperto le porte alla cessione nella prossima finestra di calciomercato estivo, su di lui molte concorrenti

Tra pochi mesi finisce il campionato di Serie A e poi ci sarà il gong virtuale per il calciomercato estivo. Con l’arrivo della nuova finestra delle trattative, considerando lo scenario per cui Mourihno rimanga a Trigoria, Tiago Pinto dovrà muoversi molto bene e cercare di ripetere la scorsa estate. Con pochi milioni spesi, infatti, sono stati presi ben sette giocatori, di cui molti a parametro zero.

Senza bisogno di dover pagare i cartellini, infatti, sono arrivati in giallorosso Andrea Belotti, Mile Svilar, Nemanja Matic e Paulo Dybala. Solo gli ultimi due stanno rendendo veramente bene, ma il primo ha comunque dimostato di essere utile alla causa dimostrando grande impegno. Anche se le reti segnate in campionato sono ancora zero, il Gallo ha intenzione di rifarsi presto, maagri proprio contro la sua ex squadra domani.

Gli altri approdati in giallorosso sono Gini Wijnaldum, in prestito dal Paris Saint-Germain, Mady Camara, a titolo temporaneo dall’Olympiakos e Zeki Celik, l’unico acquistato a titolo definitivo. Poi a gennaio è arrivato sempre in prestito Diego Llorente. Una doppia finestra all’insegna della sostenibilità, vista anche la situazione del club, che sta cercando di farsi strada tra i paletti imposti dalla Uefa.

Calciomercato Roma, Retegui apre alla cessione: “Posso partire a luglio”

Nella prossima estate, però, sarà difficile prendere così tanti talenti a parametro zero visto che i migliori talenti necessitano un bel pagamento. Uno di questi, che interessa è Mateo Retegui, attaccante italo-argentino del Tigre che è stato portato alla ribalta dalle scelte di Roberto Mancini.

L’attaccante, infatti, è stato convocato dal ct della Nazionale, con cui si è messo in mostra. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’oriundo ha confessato: “Il presidente Melarnha ha detto che a luglio è molto probabile che io parta. Mi piace molto l’idea. Mio padre si sta occupando della mia cessione, insieme ai dirigenti del club. Io sono concentrato sulle partite del Tigre. Che grande squadra italiana tifo? Ci sono grandissimi club, mi piacciono tutti“.