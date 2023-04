Calciomercato Roma, Ziyech nella Capitale: nuovo epilogo thriller

La Roma resta alla finestra per Ziyech, caduto in disgrazia al Chelsea ed intenzionato ad andare via. Il marocchino sogna la capitale.

La Roma ha cominciato a sondare il mercato, alla ricerca di elementi di qualità da regalare a José Mourinho al fine di tranquillizzarlo sulla bontà del piano di sviluppo pluriennale del club. Tanti i nomi finiti nel mirino del direttore generale Tiago Pinto, tra cui Hakim Ziyech.

Il marocchino è finito ai margini della formazione titolare del Chelsea, dopo la ricca campagna acquista condotta dal presidente Todd Boehly. La sua ultima presenza dal primo minuto risale al 26 febbraio: da quel momento in poi è scivolato indietro nelle gerarchie, rimanendo addirittura fuori dalla lista dei convocati nelle ultime tre giornate di Premier League. Il divorzio, stando così le cose, appare scontato: resta da vedere chi si farà effettivamente avanti per prenderlo.

I giallorossi, che lo reputano un sostituto ideale di Nicolò Zaniolo, monitorano la situazione in attesa di farsi di nuovo avanti in maniera concreta. Pinto resta ottimista circa le possibilità di concretizzare il colpo tuttavia la strada che conduce alla fumata bianca appare ricca di ostacoli. In primis, la temibile concorrenza del Paris Saint Germain deciso a tornare alla carica. I francesi, infatti, già a gennaio si erano mossi ottenendo il “sì” decisivo dei londinesi e del calciatore. I dettagli erano stati sistemati ma poi l’affare è andato in fumo a causa di alcune problematiche burocratiche.

Roma, il PSG torna alla carica per Ziyech

L’interesse nei confronti di Ziyech, in ogni caso, è rimasto intatto con il PSG che proverà a portarlo sotto la Tour Eiffel in estate. I contatti tra le parti, stando a quanto riportato nel portale ‘Football Insider’, sono scattati mentre il Chelsea ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina.

Per portarlo via dall’Inghilterra, in particolare, serviranno tra i 20 e i 30 milioni di sterline. Pinto, come detto, ci pensa. Mourinho ha estrema necessità di rinforzi di caratura internazionale: l’arrivo di Ola Solbakken ha compensato soltanto in parte l’addio di Zaniolo e Ziyech rappresenta proprio il profilo ideale per rilanciare la competitività del pacchetto offensivo romanista. Oltre a lui, i giallorossi seguono pure Adama Traoré che, al termine della stagione, dirà addio al Wolverhampton. Occhio, inoltre, a Marco Asenso ai ferri corti con il Real Madrid. Sarà un’estate intensa per il direttore generale ed il club. Work in progress.