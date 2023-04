Calciomercato Roma, sorpasso giallorosso in corsia: anche la Juve ko

Calciomercato Roma, il sorpasso giallorosso in corsia spariglia le carte in Serie A. Anche Juventus ed Inter rischiano di finire al tappeto nella sessione estiva

La Roma è reduce da due vittorie consecutive in campionato ed attesa dal doppio confronto con il Feyenoord. La squadra olandese, sconfitta lo scorso anno in finale di Conference, è stata pescata come avversaria nei quarti di finale di Europa League. La gara d’andata si giocherà a Rotterdam giovedì pomeriggio, mentre per Tiago Pinto è già tempo di pianificare la prossima sessione di calciomercato estivo.

La Roma è attesa dal banco di prova europeo rappresentato dalla doppia sfida al Feyenoord di Arne Slot. Per Tiago Pinto il banco di prova è rappresentato dalla prossima sessione di calciomercato estivo. Il general manager della Roma dovrà ancora fare i conti con i paletti finanziari imposti dalla UEFA e tante piste a parametro zero sono state accostate alla lista dei desideri del portoghese. Colpi a parametro zero che stuzzicano tante potenze calcistiche, sia in Italia che fuori dai confini del campionato nazionale. Un obiettivo accostato alla Roma, oltre che all’Inter ed alla Juve in Serie A, sembra finito nel mirino di un altro club giallorosso in vista delle prossime settimane.

Calciomercato Roma, anche il Galatasaray piomba su Grimaldo del Benfica

Dalla Turchia si rilancia il Galatasaray in prima linea per ingaggiare Alex Grimaldo dal Benfica. Il terzino sinistro ha il contratto in scadenza in estate, ed il club giallorosso turco lo avrebbe messo tra le sue priorità di mercato. I turchi vogliono continuare a costruire una rosa di livello ed avrebbero puntato il terzino spagnolo.

Il laterale sarà avversario dell’Inter nei quarti di Champions League con il Benfica e proprio ai nerazzurri venne accostato. Anche i radar della Juventus e della Roma si sono mossi sulle sue tracce. In casa giallorossa il suo nome è balzato in cima alla lista di Tiago Pinto in caso d’addio a Leonardo Spinazzola. Ora, secondo quanto riferito dal sito turco Webaslan.com, il laterale spagnolo sarebbe in lizza alla lista desideri del Galatasaray, seguito da altri due obiettivi in questo ruolo: Keita e Yildizi.