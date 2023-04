Feyenoord-Roma, recupero lampo a sorpresa: annuncio ufficiale

Feyenoord-Roma, c’è il recupero lampo a sorpresa per la sfida di Europa League. Ecco l’annuncio ufficiale in conferenza stampa, torna a disposizione del tecnico

La Roma tornerà in campo domani pomeriggio, in casa del Torino di Ivan Juric. Gara molto importante per la squadra giallorossa, reduce dalla vittoria interna contro la Sampdoria di domenica scorsa. Giovedì pomeriggio la squadra allenata da José Mourinho scenderà in campo in Olanda, per affrontare l’andata dei quarti di finale di Europa League in casa del Feyenoord. In casa olandese c’è il recupero lampo ufficiale: ecco l’annuncio di Arne Slot in conferenza stampa.

La stagione della Roma è entrata nella volata finale. Le prossime gare saranno decisive per il bilancio stagionale del secondo anno a guida José Mourinho. La squadra giallorossa è ancora in corsa per il piazzamento Champions in campionato, ed attesa la prossima settimana dall’andata dei quarti di finale di Europa League. L’urna di Nyon ha abbinato la Roma agli olandesi del Feyenoord, in quello che sarà un vero e proprio remake europeo della scorsa finale di Conference League. In casa olandese c’è il recupero lampo di una pedina fondamentale per mister Arne Slot. Ecco l’annuncio del tecnico in conferenza stampa.

Feyenoord-Roma, Slot ritrova Geertruida: l’annuncio in conferenza stampa

Il Feyenoord, reduce dalla semifinale di coppa contro l’Ajax, scenderà in campo domenica sera contro l’RKC. La squadra olandese recupera un titolare a sorpresa in vista della sfida di Eredivisie, ecco l’annuncio del tecnico Arne Slot in conferenza stampa. L’infrtunio accusato in Nazionale è solo un ricordo per la squadra di Rotterdam.

Lutsharel Geertruida torna a disposizione di Slot dopo l’infortunio patito con la nazionale olandese. Le condizioni del classe 2000 sembravano più serie e lo stesso tecnico del Feyenoord aveva preannunciato un possibile forfait del difensore in vista della sfida europea alla Roma. Arne Slot, in conferenza stampa, ha annunciato invece il recupero lampo del suo difensore. Ecco le parole di Arne Slot in conferenza stampa: “Lutsharel si è allenato già da una settimana. Farà sicuramente fare parte della selezione domenica ed è di nuovo disponibile“