Calciomercato Roma, bianconero nel mirino: Pinto sfida Sarri e la Premier

Calciomercato Roma, obiettivo bianconero nel mirino di Tiago Pinto. Non manca la concorrenza per il general manager giallorosso: c’è anche Sarri oltre alla Premier

Nuova pista sul taccuino di Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa Roma. La squadra giallorossa è partita alla volta dell’Olanda, dove domani ci sarà la sfida di andata dei quarti di finale di Europa League. Alla vigilia della gara sul campo del Feyenoord, spunta la pista bianconera sul taccuino del dirigente portoghese ex Benfica. Occhio alla concorrenza: oltre alla Premier League c’è anche il derby con Maurizio Sarri.

Vigilia di Europa League in casa Roma. La squadra giallorossa è partita verso Rotterdam, domani pomeriggio la sfida contro il Feyenoord di Arne Slot per l’andata dei quarti di finale della competizione europea. La squadra allenata da José Mourinho è reduce da due vittorie consecutive in campionato ed ora è attesa dalla delicata sfida del ‘De Kuip’. Oltre alle attenzioni riservate al rettangolo da gioco si accendono i riflettori sulle manovre future di Tiago Pinto in ottica calciomercato estivo. Il general manager, dopo aver trovato la fumata bianca per il rinnovo di Chris Smalling, è pronto ad un nuovo duello in entrata per un obiettivo a centrocampo.

Calciomercato Roma, Pinto su Gedson del Besiktas: ostacolo Sarri e concorrenza inglese

Tiago Pinto ha trovato la quadra per blindare Chris Smalling. Il difensore inglese firmerà un prolungamento contrattuale di due anni, ora il general manager si concentra anche sui colpi in entrata in vista dei mesi estivi. Dalla Turchia si rilancia il dirigente portoghese in corsa per il centrocampista del Besiktas, Gedson Fernandez.

Secondo quanto evidenziato dal sito Fanatik.com.tr c’è anche la Roma sulle tracce del centrocampista che milita nella squadra bianconera. Calciatore portoghese classe ’99, la concorrenza è alta per il general manager della Roma. In Italia anche la Lazio di Sarri lo avrebbe messo nel mirino, mentre dalla Premier League ci sono altri tre ostacoli per Tiago Pinto. Il centrocampista lusitano è nei radar di Fulham, Aston Villa e Crystal Palace. Il duello per il colpo bianconero a centrocampo è aperto.