Calciomercato Roma, firma e telenovela finita: altro che Juve e Milan

La Roma sonda il mercato, alla ricerca di elementi di qualità da regalare a Mourinho. Un obiettivo, però, è vicino al rinnovo.

La Roma ha cominciato a muoversi, al fine di accontentare José Mourinho e portare nella capitale elementi utili per rafforzare la rosa a sua disposizione. Nel mirino di Tiago Pinto, in particolare, sono finiti sia top player in cerca di rilancio che giovani di grande prospettiva già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi.

La priorità, in particolare, consisterà nel potenziare il reparto offensivo e trovare un valido sostituto di Nicolò Zaniolo. Ola Solbakken, infatti, ha cominciato soltanto di recente ad inserirsi negli automatismi della formazione e fin qui è riuscito a mettere a segno soltanto una rete. Il tutto, poi, considerando anche la personale crisi vissuta da Tammy Abraham e Andrea Belotti. L’inglese, scivolato ai margini della formazione titolare, ha totalizzato 7 reti e 6 assist in 40 apparizioni complessive.

Un bottino desolante che, di fatto, ha convinto le numerose squadre a lui interessate a spostare altrove i propri riflettori. Negativo pure il rendimento dell’ex capitano del Torino, ancora alla ricerca della prima marcatura in campionato. Da qui la necessità del direttore generale di mettere a segno almeno un colpo e sondare diverse piste. Una di queste porta a Marco Asensio, il cui contratto con il Real Madrid scade il 30 giugno.

Roma, si complica l’operazione Asensio

Le parti, fino a qualche giorno fa, apparivano piuttosto distanti a causa della richiesta espressa dall’ala destra (6 milioni). Nelle ultime ore invece, grazie ai numerosi contatti andati in scena, la fumata bianca si è notevolmente avvicinata.

A confermarlo è stato uno degli attori coinvolti nella trattativa ai microfoni del portale ‘The Athletic’: “Arriveremo ad un accordo”. Si parla, stando a quanto filtrato, di un’intesa fino al 2028 che consentirebbe alle Merengues di blindare il classe 1996 e spegnere in maniera definitiva le voci relative ad un interessamento espresso non soltanto dalla Roma ma anche della Juventus e del Milan.

Pinto, a questo punto, dovrà cambiare obiettivo: per il ruolo di ala destra continua a piacere Adama Traoré. Tuttavia per ingaggiare lo spagnolo in scadenza di contratto del Wolverhampton servirà battere la concorrenza dell’Atletico Madrid. Riflessioni in corso in casa Roma. In estate, per tranquillizzare Mourinho sul piano di sviluppo pluriennale del club, servirà investire in maniera concreta nelle operazioni in entrata.