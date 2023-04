Doppia opzione Mourinho: addio Roma, via libera per il sostituto

Il futuro di José Mourinho in casa Roma appare ancora come un rebus da decifrare per gli addetti ai lavori. C’è la doppia opzione per lo Special One ed il via libera per l’erede

Vigilia di Europa League in casa Roma, domani pomeriggio i giallorossi scenderanno in campo a Rotterdam. In programma l’andata dei quarti di finale della competizione in casa del Feyenoord. Tra poche ore ci sarà la conferenza stampa di mister José Mourinho dall’Olanda, insieme al tecnico giallorosso ci sarà il giovane Edoardo Bove per l’appuntamento con la stampa. Nel frattempo le attenzioni del calciomercato continuano a concentrarsi sul futuro dello Special One.

A dispetto della scadenza contrattuale nel 2024 gli addetti ai lavori continuano a spingere José Mourinho verso l’addio alla Roma a fine stagione. Le attenzioni del tecnico giallorosso sono tutte sull’impegno cruciale di domani della Roma. Tra poco più di ventiquattro ore la squadra giallorossa tornerà in campo per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Ad attendere Paulo Dybala e compagni c’è l’ostacolo Feyenoord, nel remake europeo della finale di Conference League vinta dalla Roma. Parallelamente alle attenzioni del campo gli addetti ai lavori continuano a concentrarsi sul futuro del tecnico portoghese.

Calciomercato Roma, doppia pista per Mourinho: l’0fferta che apre all’addio

Il matrimonio tra la Roma e José Mourinho potrebbe concludersi con un anno in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Nelle scorse ore dalla Spagna è spuntata la pista Al Nassr, la squadra in cui milita Cristiano Ronaldo sembra pronta a fiondarsi sullo Special One con un’offerta da 100 milioni per un contratto biennale.

Secondo quanto riferito dal giornalista Santi Aouna su Twitter, in caso d’addio alla Roma c’è una doppia pista europea per il tecnico portoghese. Il cronista riferisce che Mourinho non è interessato ad eventuali offerte dall’Arabia, mentre le offerte di PSG e Chelsea potrebbero cambiare tutto. In particolare lo Special One non avrebbe dubbi nell’accettare l’offerta dei Blues, che lo riporterebbero in panchina per la terza volta. Dal canto suo la Roma dei Friedkin sembra pronta a concedere il via libera all’addio per il tecnico nato a Setubal.