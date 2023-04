Nuovo stadio, fumata grigia in Comune: tempi più lunghi

La Roma attende novità dal Comune sulla questione relativa al nuovo stadio. I Friedkin hanno ricevuto una brutta notizia in queste ore.

La Roma ha iniziato a pianificare ormai da tempo le mosse necessarie per crescere ancora, diventare più competitivi ed aumentare i profitti. La questione relativa al nuovo stadio in zona Pietralata, in tal senso, viene ritenuta strategica dai Friedkin tuttavia, in queste ore, i proprietari del club hanno ricevuto una brutta notizia a riguardo.

L’argomento è stato al centro di una lunga riunione a cui hanno preso parte il sindaco Roberto Gualtieri ed i consiglieri di maggioranza, con l’obiettivo di fare il punto della situazione e delineare gli step successivi. L’incontro, dopo un lungo confronto, si è concluso con un nulla di fatto. I consiglieri del PD, infatti, si sono presi 10 giorni di tempo per elaborare un maxi-emendamento tramite cui modificare alcune parti del progetto e sanare le criticità evidenziate.

Le problematiche riscontrate, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, riguardano il numero di parcheggi che “entro il perimetro dello stadio” la Roma dovrà garantire e la viabilità. Il timore principale è che, in occasione delle gare interne, il traffico nel IV Municipio vada in tilt. Da qui la richiesta di provvedere alla riqualificazione della metro Quintiliani e potenziare i collegamenti ferroviari.

Roma, slitta l’ok per il nuovo stadio

Le parti, stando al crono-programma, si rivedranno quindi non a fine aprile (come auspicato dal primo cittadino) bensì a maggio. Il documento elaborato finirà poi nelle commissioni preposte e poi in consiglio comunale. L’iter è ancora lungo, con la Roma che spera di ricevere l’atteso via libera il prima possibile.

La proposta presentata il 3 ottobre 2022 prevede un impianto in grado di ospitare fino a 62 mila spettatori dotato di 10.000 stalli per motorini e biciclette nonché di 4.044 posti auto dislocati su diverse aree dell’impianto e con diverse configurazioni (parcheggi interrati, multipiano). Il costo complessivo dell’operazione, come si legge nella pagina del sito del Comune dedicato allo stadio romanista, ammonta a circa 528 milioni di euro di cui circa 100 per i parcheggi e 20 per le opere di urbanizzazione. I Friedkin hanno le idee chiare e i contatti con Gualtieri sono costanti. Manca, però, il semaforo verde del Comune.