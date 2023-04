Zidane al posto di Mourinho: l’offerta è arrivata

Il futuro di Mourinho resta un rebus. Il tecnico è finito nel mirino di un ricco club che, al tempo stesso, valuta pure una leggenda.

Nei giorni scorsi aveva fatto sapere di essere disposto a restare ancora sulla panchina della Roma, così da dare continuità al progetto avviato nel maggio 2021. Il futuro di José Mourinho, in ogni caso, resta un rebus di difficile risoluzione e molto dipenderà dall’esito del confronto con i Friedkin.

Il tecnico originario di Setubal si trova bene nella città Eterna e ritiene che il club possa crescere ancora, sia dal punto di vista sportivo che economico. Il matrimonio, nonostante il contratto in essere valevole fino al 2024, proseguirà però a soltanto a precise condizioni: Mou, nel corso dell’incontro, chiederà garanzie sulle strategie di sviluppo future ed investimenti concreti sul mercato.

Il quadro sarà quindi chiaro soltanto più avanti. Intanto il nome del tecnico fa gola a diverse società. È il caso, ad esempio, del Paris Saint Germain che, in queste ore, sta valutando la posizione di Christophe Galtier accusato di aver pronunciato frasi di stampo razzista nel periodo in cui guidava il Nizza. La questione ha sollevato un vespaio di critiche in patria e non è da escludere che si arrivi ad un divorzio a stretto giro di posta. Mourinho, in tal senso, rappresenta un sostituto molto gradito ai vertici transalpini.

Mourinho, l’Al-Nassr torna alla carica

Nei suoi confronti si è mosso pure l’Al-Nassr che, su input di Cristiano Ronaldo, ha esonerato Rudi Garcia a causa dei risultati deludenti ottenuti in campo e del pessimo rapporto con lo spogliatoio. La maxi-offerta da 120 milioni, al momento, non è bastata per ottenere il “sì” di Mourinho ma le avance sono destinate ad andare avanti.

L’Al-Nassr, stando a quanto riportato nella mattinata odierna dalla ‘Cbs Sports’, vuole una guida di alto livello per la propria squadra. Un mister di grande carisma ed esperienza, in grado di collaborare al meglio con l’asso 5 volte Pallone d’Oro. I contatti con Mourinho riprenderanno a stretto giro di posta ma intanto, nel mirino, è finito pure Zinedine Zidane al quale è stata già fatta una prima proposta verbale. Il tempo delle riflessioni è giunto al termine. Ora l’Al-Nassr, che in estate intende ingaggiare Luka Modric, sogna in grande.