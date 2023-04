Calciomercato Roma, Ronaldo non basta: duello con il Milan

Calciomercato Roma, la carta Cristiano Ronaldo non basta per il colpo a parametro zero. Nuova opportunità per Tiago Pinto, ma c’è la concorrenza del Milan e non solo

La Roma di José Mourinho tornerà in campo domani sera. Quattro gare pesantissime attendono la squadra giallorossa nei prossimi giorni. Da qui alla fine di aprile la Roma si gioca una buona fetta del bilancio stagionale, si parte dalla sfida all’Udinese fino ad arrivare allo scontro diretto contro il Milan di Stefano Pioli. E la squadra rossonera è protagonista anche di un intrigo di calciomercato estivo che coinvolge anche Cristiano Ronaldo dall’Arabia.

Il fattore CR 7 non basta a risolvere l’intrigo a parametro zero dalla Premier League. Tiago Pinto continua a monitorare diverse piste a costo zero, sembra vicinissimo l’accordo per regalare al centrocampo giallorosso il colpo Aouar. Altra pista a parametro zero nel campionato inglese vede i giallorossi sulle tracce del centravanti del Liverpool Firmino, ma non è l’unico attaccante un scadenza di contratto monitorato in Premier League. In più di un’occasione il general manager è stato segnalato sulle tracce di Wilfried Zaha, tra pochi mesi libero dal contratto che lo lega con il Crystal Palace.

Calciomercato Roma, intrigo Zaha a parametro zero: Ronaldo rifiutato

L’attaccante ivoriano lascerà il Palace a parametro zero. L’addio al tecnico Patrick Vieira è stato solo l’ultimo indizio verso l’addio in scadenza di contratto dell’attaccante. Mentre Tiago Pinto sembra ad un passo dal chiudere il colpo Aouar a costo zero a centrocampo, il profilo dell’attaccante ivoriano potrebbe tornare di stretta attualità in casa giallorossa.

Secondo quanto evidenziato dal sito britannico ‘Standard.co.uk’ l’ivoriano avrebbe rifiutato il passaggio in Arabia Saudita. L’Al-Nassr, squadra in cui milita Cristiano Ronaldo, aveva pregustato il colpo Zaha a parametro zero. L’attaccante ha intenzione di restare nel calcio europeo e sulle sue tracce c’è anche il Milan in Serie A. Ma i rossoneri non sono l’unico scoglio da superare per Pinto, c’è forte anche l’interesse del Borussia Dortmund sull’ivoriano. In attesa dell’apertura del calciomercato estivo un nuovo duello a parametro zero può accendersi per Tiago Pinto in casa Roma.