Mourinho, il rilancio è choc: 120 milioni per la firma

Ancora tutto da scrivere il futuro di Mourinho. Un club straniero, intanto, si è tolto dalla corsa: offerta choc per un altro allenatore.

Il futuro di José Mourinho è ancora un rebus di difficile risoluzione. Il tecnico, nelle scorse settimane, ha spiegato di essere disposto a restare sulla panchina giallorossa così da garantire continuità al progetto avviato a maggio 2021. Tutto, però, dipenderà dall’esito dell’imminente confronto con i Friedkin.

Il mister originario di Setubal si trova bene nella città Eterna e crede che il club abbia ancora ampi margini di crescita. La permanenza è quindi possibile ma si concretizzerà soltanto a patto che gli imprenditori statunitensi mantengano la parola data ed investano in maniera concreta nel corso della sessione estiva del mercato. La conquista della Conference e i buoni risultati conseguiti in campionato ed in Europa League testimoniano che il lavoro finora svolto è positivo tuttavia, per diventare veramente competitivi ad alti livelli, servirà una massiccia campagna acquisti.

Il primo passo, ovvero l’ingaggio a parametro zero di Houssem Aouar, è stato compiuto ma per tranquillizzare il tecnico serviranno altri innesti. Cosa accadrà nei prossimi mesi, stando così le cose, non è ancora chiaro. Nel frattempo, il nome di Mourinho continua ad essere nei pensieri di diversi club stranieri. È il caso del Paris Saint Germain che, in questi giorni, sta valutando la posizione di Christophe Galtier accusato di aver pronunciato frasi di stampo razzista nel periodo in cui guidava il Nizza.

Mourinho, l’Al-Nassr va all-in su Zidane

Il profilo di Mou è al vaglio pure del Chelsea, reduce dalla separazione con Graham Potter. Dalla corsa, invece, sembra essersi defilato l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo intenzionato a puntare forte su Zinedine Zidane. I contatti tra le parti sono scattati e nella giornata odierna sono emersi dettagli relativi alla proposta presentata al francese.

Si parla, stando a quanto riportato da alcuni media sauditi e rilanciato da ‘As’, di un biennale da 120 milioni netti. Ronaldo, in particolare, risulta parte attiva nella trattativa e a stretto giro di posta proverà ad intensificare le interlocuzioni. L’Al-Nassr, dopo il breve regno di Rudi Garcia (8 mesi) esonerato a causa dei deludenti risultati ottenuti in campo ed il pessimo rapporto con lo spogliatoio, vuole un leader di caratura internazionale per rilanciarsi in campionato. Il sorpasso ai danni di Mourinho è stato compiuto. Ora la palla passa al Pallone d’Oro 1998.