Calciomercato Roma, Lukaku libera Morata: intreccio da 80 milioni

Calciomercato Roma, l’intreccio da capogiro coinvolge gli attacchi dei grandi club in vista dell’estate. Il Chelsea scarica Lukaku, effetto domino per Morata e non solo

La stagione calcistica europea è entrata nella volata finale. Le competizioni continentali chiudono in questi giorni la fase dei quarti di finale, la Roma di Mourinho tornerà in campo giovedì sera. I giallorossi sono chiamati alla rimonta europea contro il Feyenoord allo stadio Olimpico, si ripartirà dall’1-o in favore degli olandesi maturato nella sfida d’andata. Questa sera a cercare l’impresa sarà invece il Chelsea di Frank Lampard, che in estate può scatenare l’effetto domino in attacco.

Questa sera si chiuderanno i primi quarti di finale di Champions League. Napoli e Milan si sfideranno al Maradona, in un derby tutto italiano che ha visto i rossoneri vincere di misura l’andata in casa. Contemporaneamente a Londra scenderanno in campo Chelsea e Real Madrid. Anche in questo caso i padroni di casa sognano la rimonta europea, si riparte dal 2-0 in favore dei Blancos della sfida d’andata. Giovedì sera sarà la volta della Roma di José Mourinho, che deve recuperare un gol agli olandesi del Feyenoord per centrare le semifinali di Europa League. La squadra londinese, in ottica calciomercato estivo, sembra pronta a scatenare un effetto domino clamoroso in Liga.

Calciomercato Roma, intreccio Lukaku-Morata: le manovre offensive del Chelsea

Il Chelsea sta già lavorando per piazzare Romelu Lukaku in estate. L’attaccante belga non verrà riscattato dall’Inter e la società londinese non sembra intenzionata a concedergli nuove chance. Il suo futuro potrebbe intrecciarsi direttamente con un attaccante che tornerebbe in Serie A, ed è stato anche accostato alla Roma di recente, l’ex Juventus Alvaro Morata.

L’intenzione del club inglese, secondo quanto riporta dalla Spagna Elgoldigital.com, è di cedere Lukaku all’Atletico Madrid. Se il passaggio del belga alla corte di Simeone dovesse concretizzarsi a fargli spazio sarebbe proprio Morata. Secondo il sito iberico l’attaccante spagnolo potrebbe tornare anche alla Juventus. Il Chelsea potrebbe sfruttare la carta Lukaku per ottenere lo sconto per il riscatto di Joao Felix, valutato 80 milioni di euro. Il club londinese spera di pagare la metà della cifra, inserendo il belga nell’affare.