Calciomercato Roma, che coppia con Dybala: addio Abraham

La Roma sonda il mercato, alla ricerca dei prossimi rinforzi da regalare a Mourinho. Il sostituto di Abraham può arrivare dalla Spagna.

La Roma, in estate, proverà ad accontentare le richieste di José Mourinho ed ingaggiare elementi di qualità ed esperienza in grado di rendere la rosa giallorossa maggiormente competitiva ad alti livelli. Un piano di rafforzamento generale che, inevitabilmente, dovrà passare anche attraverso qualche cessione.

Il direttore generale Tiago Pinto, per evitare di incorrere in sanzioni da parte della Uefa e rispettare il settlement agreement, dovrà incamerare circa 55 milioni tramite le operazioni in uscita. Alcuni divorzi, ad esempio quelli riguardanti Ante Coric e William Bianda, sono stati già definiti mentre altre sono ancora al vaglio del manager giallorosso. In lista di sbarco, ad esempio, ci sono Roger Ibanez e Tammy Abraham.

Il difensore piace molto all’Atletico Madrid che, in questi giorni, ha cominciato a sondare la disponibilità del difensore. La punta, invece, piace al Newcastle e all’Aston Villa. In caso di cessione di Abraham, Pinto cercherà di portare nella capitale un attaccante low-cost ma dal rendimento garantito. In pole position c’è Roberto Firmino, che il primo luglio lascerà il Liverpool a parametro zero. Occhio, inoltre, ad Alvaro Morata.

Roma, occhi puntati su Morata

Lo spagnolo su Instagram ha cominciato a seguire proprio il club romanista, alimentando le voci relative ad un possibile sbarco alla corte di Mourinho. Indiscrezioni rilanciate nella giornata odierna dal portale ‘Fichajes.net’, alla luce anche del poco spazio ricevuto dall’attaccante in maglia biancorossa.

Morata, autore fin qui di 12 reti e 3 assist in 38 apparizioni complessive, in 6 delle ultime 8 partite di campionato è partito dalla panchina e con il contratto in scadenza nel 2024 ha iniziato a valutare l’idea di andare via. La Roma, in tal senso, rappresenta una meta gradita e proprio qui ritroverebbe l’amico Paulo Dybala. Una trattativa vera e propria ancora non è scattata ma i Colchoneros, intanto, hanno fatto sapere al calciatore di non essere interessata ad un rinnovo. L’addio è quindi possibile, anzi, probabile. Pinto, dopo aver chiuso la pratica Houssem Aouar, resta vigile. Sta per nascere una Roma grandi firme.