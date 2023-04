Calciomercato Roma, è di nuovo Napoli-Milan: scippo last minute a Pinto

Calciomercato Roma, Napoli e Milan insidiano Tiago Pinto e tentano lo scippo last-minute. Ecco lo scenario che può far saltare il banco per il gm giallorosso

La Roma è attesa da una gara decisiva per il bilancio stagionale. Domani sera allo stadio Olimpico i giallorossi torneranno in campo contro il Feyenoord. La squadra olandese ha vinto di misura l’andata dei quarti di finale di Europa League. Per centrare la semifinale della competizione europea la squadra allenata da José Mourinho dovrà centrare una nuova rimonta. In parallelo continua a muoversi Tiago Pinto, che deve guardarsi dalla concorrenza interna della Serie A.

Ancora duello tra Napoli e Milan, stavolta anche Tiago Pinto è coinvolto nella battaglia. Ieri sera la squadra rossonera ha centrato la qualificazione alle semifinali di Champions League in casa dei partenopei. La sfida dello stadio Maradona è terminata per 1-1 ed ha consegnato la semifinale al Milan, forte del vantaggio per 1-0 maturato a San Siro la scorsa settimana. Domani tornerà in campo la Roma, che affronterà il Feyenoord per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Le due squadre italiane, dopo essersi scontrate nella massima competizione europea, sembrano pronte a duellarsi per guastare i piani del general manager della Roma.

Calciomercato Roma, Milan e Napoli non mollano Aouar: le ultime dalla Francia

Fari puntati sul futuro di Houssem Aouar, centrocampista in scadenza di contratto con il Lione. Il centrocampista algerino ha già svolto le visite mediche con la Roma e c’è tanta attesa intorno al suo ingaggio a parametro zero. Ecco le ultimissime dalla Francia, c’è la doppia concorrenza in Serie A per Tiago Pinto.

Non scema l’interesse di Napoli e Milan per il centrocampista del Lione. Se Pinto può sorridere per il passo indietro dell’Eintracht Francoforte, la doppia concorrenza della Serie A potrebbe cambiare tutto. Secondo quanto evidenziato dal sito francese Footmercato.net la corsa per il centrocampista 24enne è a tre. Se i tedeschi -al pari del Betis in Liga– sembrano definitivamente fuori dai giochi, le due squadre italiane non hanno intenzione di mollare. I rossoneri potrebbero tentare l’assalto qualora ottenessero la qualificazione alla prossima Champions, prerogativa per il calciatore, mentre il Napoli dovrebbe presentare l’offerta ufficiale nei prossimi giorni al calciatore.