Dybala tra rinnovo e addio alla Roma: incontro per la clausola

La Roma spera nel recupero lampo di Paulo Dybala per la sfida di domani contro il Feyenoord. Nel frattempo arrivano importanti sviluppi sul futuro della ‘Joya’

Paulo Dybala ieri è tornato a lavorare in gruppo in casa Roma. Cresce la fiducia intorno alle condizioni dell’attaccante argentino, fermato da un infortunio in casa del Feyenoord la scorsa settimana. La Joya ha dovuto lasciare il campo poco dopo la metà del primo tempo nella sfida di Rotterdam. La speranza è quella di riaverlo a disposizione al meglio per la sfida di ritorno, in programma domani sera allo stadio Olimpico. Nel frattempo spunta l’incontro per la clausola dell’argentino con il procuratore Jorge Antun.

La Roma si aggrappa a Paulo Dybala, nel presente e nel futuro. L’attaccante argentino si è fermato per infortunio nella sfida dei quarti di finale di andata in casa del Feyenoord. La Joya ha poi saltato la partita contro l’Udinese, dove è tornato al gol Tammy Abraham. Ieri l’argentino è tornato a lavorare in gruppo a Trigoria, aumentando esponenzialmente le possibilità di averlo a disposizione domani sera per José Mourinho. Il tecnico portoghese confida nel pieno recupero dell’attaccante argentino, autentico trascinatore fin qui nella stagione giallorossa. In parallelo tante attenzioni sono rivolte alle manovre di Jorge Antun, procuratore dell’ex Juventus che in questi giorni è nella Capitale.

Futuro Dybala, nodo clausola: rimandato l’incontro tra Pinto e Antun

In attesa di capire lo stato di forma dell’argentino, ed il suo eventuale impiego in occasione di Roma-Feyenoord, c’è un aggiornamento importante riguardo il futuro della Joya. Il procuratore del numero 21 giallorosso è nella Capitale, ma in agenda non c’è nessun incontro con Tiago Pinto a stretto giro di posta, come avevamo già anticipato.

Il procuratore dell’attaccante è a Roma ma per questioni legate agli sponsor del suo assistito. Come sottolinea l’edizione odierna de ‘Il Tempo’ l’appuntamento tra Pinto e Antun è stato rimandato alla fine della stagione. L’obiettivo del meeting è quello di eliminare la clausola d’addio per Dybala, valida solo per l’estero. A fine stagione ci sarà dunque l’appuntamento per sciogliere il nodo intorno alla clausola, l’obiettivo di Pinto è quello di blindare il talento argentino.