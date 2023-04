Roma, Souloukou subito operativa: incontro per lo stadio e l’amicizia con Pimenta

Il nuovo CEO e General manager della Roma si è messa subito al lavoro dopo essere stata ufficializzata ieri sera al posto di Berardi

Chi ha tempo non perda tempo. Recita così un proverbio che invita a non prolungare troppo le cose da fare e anzi prendere in mano la situazione agendo subito. Un mantra che sembra essere proprio di Lina Souloukou, nuovo CEO della Roma che è stata ufficializzata ieri sera con un annuncio della società. Nata a Larissa nel 1983, ha ricoperto ruoli di interesse nel mondo del calcio prima di accettare l’incarico dei Friedkin.

A inizio settimana era stato annunciato l’addio di Pietro Berardi, ormai ex CEO giallorosso, che era approdato a Trigoria nel 2021. Dopo due anni nella scuderia romanista, le strade con l’ex Chief Executive Officer si sono divise. L’avventura non si è conclusa nel migliore dei modi, con la Procura di Roma a peggiorare la situazione. Con l’inizio dell’indagine per alcuni movimenti di mercato sospetti, Berardi è finito nel mirino degli inquirenti per aver firmato il bilancio poco dopo essersi insediato.

I due fatti, però, non dovrebbero essere collegati. Per sostituire Berardi, i Friedkin hanno deciso di affidarsi a una professionista molto esperta nel settore. Per quattro ani ha svolto il ruolo di CEO con l’Olympiacos e ora fa parte dell’Executive Board dell’ECA. Laureata in Giurisprudenza con una specializzazione in Diritto Sportivo, Lina ha fondato anche uno studio legale insieme alla sorella.

Roma, Souloukou subito all’opera: incontro con Gualtieri

Un bagaglio di esperienze molto importante, che ha portato i Friedkin a fidarsi di lei e a decidere di affidarle un ruolo molto importante all’interno della società. Souloukou, però, al primo giorno in giallorosso non è riuscita a stare ferma e si è messa subito all’opera partendo a razzo.

Come riporta il Corriere dello Sport, la nuova CEO della Roma ha incontrato Gualtieri in Campidoglio per parlare dello Stadio a Pietralata insieme a Ryan Friekdin. I tre hanno deciso di salutare i consiglieri riuniti per la delibera di pubblico interesse sullo Stadio della Roma. Souloukou, poi, sarà protagonista anche nelle dinamiche calcistiche insieme a Tiago Pinto, visto che conosce molto bene giocatori, agenti e soprattutto Raffaela Pimenta, che ha preso il posto di Mino Raiola.