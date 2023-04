Tegola in attacco e niente Roma: salta il big match

Tegola pesante in attacco e niente Roma per il bomber. Il calciatore salterà il big match dopo il mancato recupero: ecco tutti i dettagli

La Roma di José Mourinho è attesa da tre gare decisive per il bilancio stagionale. La prima è imminente, domani sera c’è il ritorno dei quarti di finale di Europa League, allo stadio Olimpico contro il Feyenoord. La squadra giallorossa è chiamata alla rimonta europea, si riparte dall’1-0 in favore degli olandesi maturato al ‘De Kuip’. Dopo la sfida di Europa League sarà il momento di preparare altre due gare fondamentali in campionato. La Roma è attesa dalle sfide contro Atalanta e Milan in Serie A.

Tre gare che valgono (quasi) una stagione. La Roma chiude il mese di aprile con tre partite che possono fare la differenza nel bilancio stagionale del secondo anno a guida Mourinho. La prima è in programma domani sera tra le mura amiche dello stadio Olimpico, i giallorossi sono chiamati alla grande prova contro il Feyenoord di Arne Slot. Tra poche ore ci sarà la conferenza stampa di José Mourinho, che presenterà la sfida di Europa League di domani sera. Si riparte dalla sconfitta di misura trovata a Rotterdam nella gara d’andata, la missione è quella di centrare una nuova rimonta, con un occhio al recupero di Paulo Dybala, fuori per infortunio nella sfida contro l’Udinese.

Atalanta-Roma, Gasperini non recupera Lookman: il bomber salta il big match

Dopo l’Europa League la Roma affronterà due sfide dirette per la lotta al piazzamento europeo in Serie A. La prima sarà lunedì 24 aprile, in casa dell’Atalanta. Mentre il turno successivo i giallorossi ospiteranno allo stadio Olimpico il Milan di Pioli, che ieri sera ha centrato la semifinale di Champions League in casa del Napoli.

In casa Atalanta arriva la tegola in attacco per mister Gasperini. Il tecnico degli orobici non avrà a disposizione Ademola Lookman nella sfida alla Roma. L’attaccante ex Leicester, miglior marcatore tra i bergamaschi fin qui, non riesce a recuperare per il big match del 24 aprile. Ad evidenziare l’assenza del nigeriano è l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, che sottolinea come il problema muscolare al bicipite destro non sia ancora stato superato.